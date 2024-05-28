Adana'da Yatırımcılara Serbest Bölge Avantajları Anlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Yatırımcılara Serbest Bölge Avantajları Anlatıldı

Adana\'da Yatırımcılara Serbest Bölge Avantajları Anlatıldı

Adana'da düzenlenen toplantıda, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, yatırımcılara Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki teşvik ve avantajları anlattı. Topbaş, serbest bölgelerin ihracatın arttırılması, istihdamın genişlemesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Ayrıca, TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, serbest bölgedeki altyapı yatırımlarının devam ettiğini ve dış ticaret hacminin her yıl arttığını vurguladı.

28.05.2024 17:09
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Adana'da yatırımcılara Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki (TAYSEB) teşvik ve avantajlar anlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılışında, serbest bölgelerin tanıtılmasına yönelik tüm etkinliklerde aktif rol oynamak konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.

Serbest bölgelerle, belirli sınırlı alanlarda dış ticaretle ilgilenen firmalara ilave teşvik ve avantajlar sağlayıp yatırım ortamını çeşitlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Topbaş, Türkiye'deki serbest bölgelerin, ihracatın ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması, istihdamın genişlemesi, ileri teknoloji teknik transferlerinin hızlandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlarıyla kurulduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk Antalya ve Mersin'de serbest bölge kurulduğunun bilgisini veren Topbaş, şu anda ülkede 19 serbest bölge olduğunu, bunun sayısını arttırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Topbaş, serbest bölgelerde verilen destekler içinde vergi desteğinin önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Serbest bölgelerde üretim ve ihracat arttı

Serbest bölgelerde üretim ve özellikle ihracata dayalı üretim yapmanın temel hedefleri olduğunu vurgulayan Topbaş, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalarla serbest bölgelerdeki ihracat 2002-2023 döneminde 2,3 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 5,5 kat artışla 12,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar içinde ihracatın payı yüzde 37 seviyelerinden yüzde 71,4 seviyesine, toplam istihdam ise 28 binden 2023 yılı sonu itibarıyla 99 bin seviyesine ulaşmıştır. 2024 nisan ayı itibarıyla ise ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında artarak 4 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Bu da toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 75 gibi bir seviyeye doğru ilerliyor."

"Altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz"

TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, mensubu olduğu Tekfen grubun 68 yıllık birikimle 41 şirket ve 12 bin çalışanıyla inşaattan tarıma kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kurucu ve işleticisi oldukları TAYSEB'e ayrı bir önem verdiklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Son yıllarda serbest bölgemizde faaliyet gösteren kullanıcılarımızın büyük bir çoğu, enerji olmak üzere başka alanlarda da yatırımlar yapıyor. Biz de özellikle kurucu ve işletici olarak burada yer alan yatırımcılarımızın amaçlarına hizmet edecek altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü faza da başladık. Serbest bölgemizin her yıl artan dış ticaret hacmi bizlere de ayrıca gurur veriyor."

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın da konuştuğu programda daha sonra TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, sunum yaptı, katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Yatırımcılara Serbest Bölge Avantajları Anlatıldı - Son Dakika

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