Adana Sanayi Toplantısı İle Geleceğe Yön Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Sanayi Toplantısı İle Geleceğe Yön Veriyor

Adana Sanayi Toplantısı İle Geleceğe Yön Veriyor

Adana'da sanayi ve tarım sorunları masaya yatırıldı, yeni yatırım alanları ile potansiyel artırılacak.

13.05.2025 12:53
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Yeni yatırım alanlarıyla sanayi alanlarının il alanına oranının yüzde 1,38'e ulaşacağını belirten Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç," Adana, üniversite-sanayi iş birliği ve Ar-Ge kapasitesiyle küresel yarışta yön veren şehirlerden biri olmaya kararlıdır" dedi.

Adana'da faaliyet gösteren oda ve borsaların başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Kozan Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenen İl Oda ve Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda Adana'nın sanayi ve tarım alanındaki sorunları, çözüm önerileri ve bölgenin ekonomik kalkınma stratejileri masaya yatırıldı. Toplantının divan başkanlığını Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç üstlenirken, yardımcıları Kozan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Süleyman Delibaş ve Ceyhan Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil Eygi oldu.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Çevikalp, ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Adana'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak bu buluşmalar, ortak akıl üretmek için çok kıymetli. Bizler oda başkanları olarak üyelerimizin ve bölgemizin taleplerini dikkate alarak çözüm mercileri oluşturmak bizleri mutlu ediyor. Bu toplantılar, Adana'mızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak için önemli bir platform. Her zaman olduğu gibi birlikte çalışarak, bölgemizin potansiyelini daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

"Adana Marmara'ya alternatif tek üretim üssü"

Küresel değişimlerin getirdiği fırsatlara dikkat çeken ASO Başkanı Zeki Kıvanç ise, " Dünya, iklim krizi, ticaret savaşları ve teknolojik değişimlerle şekillenirken, yeşil ve dijital dönüşüm gibi fırsatlar sunuyor. İş dünyası olarak rehavete kapılma lüksümüz yok. Daha fazla iş birliği, yenilikçilik ve dayanışma ile yolumuza devam etmeliyiz. Adana'nın güçlü sanayi altyapısı, verimli toprakları ve girişimci yapısıyla Türkiye'nin Marmara bölgesine alternatif tek üretim üssü olma yolunda ilerlediğini görüyoruz. Sanayi alanlarımızda yüzde 0,45'lik payımız, 63 bin dekarlık altyapımız ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas OSB gibi projelerimizle bu potansiyeli güçlendiriyoruz. Yeni yatırım alanlarıyla sanayi alanlarımızın il alanına oranı yüzde 1,38'e ulaşacak. Adana, üniversite-sanayi iş birliği ve Ar-Ge kapasitesiyle küresel yarışta yön veren şehirlerden biri olmaya kararlıdır. Bu hedefe ulaşmak için tüm paydaşlarla el ele çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın potansiyelini harekete geçirmeliyiz"

Bölgenin sanayi ve ihracat potansiyelini vurgulayan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, "Tekstil, mobilya, kimya, tarım ve geri dönüşüm sektörlerinde Türkiye'ye yön verecek bir güce sahibiz. Ancak altyapı eksiklikleri, yüksek faizler gibi sorunlara karşı güçlü bir lobi oluşturmalıyız. Hızlı tren projesi, otoban bağlantıları ve dış ticaret yolları önceliğimiz olmalı" diye konuştu.

Toplantı, bir sonraki İl Oda ve Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nın Eylül ayında Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılacağı duyurularak sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Sanayi Toplantısı İle Geleceğe Yön Veriyor - Son Dakika

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