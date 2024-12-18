Adm Elektrik'ten Uydu ile Sayaç Okuma Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Adm Elektrik'ten Uydu ile Sayaç Okuma Projesi

Adm Elektrik, elektrik sayaçlarını uydu ile okuyarak verimliliği artırma hedefiyle proje başlattı.

18.12.2024 12:51
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Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik, elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okuyacağı yeni bir proje başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. işbirliğiyle Türkiye'de bir ilke imza attığı kaydedildi.

Proje kapsamında, nesnelerin interneti (IoT) altyapısı kullanılarak elektrik sayaçlarından elde edilen veriler, Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisi ile uydular üzerinden Adm Elektrik veri merkezlerine iletilecek. Böylece GSM erişiminin sınırlı ya da yetersiz olduğu kırsal bölgelerde de sayaç verilerinin okunması ve analiz edilmesi daha verimli olacak. Sistem, elektrik sayaçlarından alınan verilerin gerçek zamanlı analizini mümkün kılarak, kayıp ve kaçak elektrik kullanımı tespitini ve saha operasyonlarını daha etkin hale getirecek.

Bu yenilikçi sistemle enerji dağıtım süreçlerinin daha güvenilir, hızlı ve verimli hale getirileceği, karbon ayak izinin de azaltılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, teknolojiyi enerji sektörünün her alanında kullanarak daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bayramoğlu bu projenin, enerji yönetimi konusunda geleceğe yönelik önemli bir adım olacağını anlatarak, "Kırsal alanlarda GSM çekim kalitesinin zayıf olması, mevcut uzaktan okuma sistemlerinde önemli bir sorundu. Bu çözüm, saha operasyonunda verimlilik sağlarken çalışma hayatına yansıyan sağlık ve güvenlik risklerini de azaltacak. Teknolojide öncü olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Plan-S CEO'su Tugay Güzel ise şunları kaydetti:

"Connecta IoT Network ile birçok alanda enerji yönetimini dijitalleştirmek, sadece teknolojik değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir adım. Adm Elektrik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektörde örnek teşkil edecek bir başarı hikayesi yaratacak."

Projenin pilot uygulama sürecinde, daha önce veri alınamayan bölgelerden başarılı bir şekilde veri akışı sağlandığı ve bu sayede sayaç okuma süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedildiği, tam ölçekli uygulamanın 2025 yılı içinde devreye alınmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, denizli, Enerji, Muğla, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adm Elektrik'ten Uydu ile Sayaç Okuma Projesi - Son Dakika

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