AFAD, Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturdu - Son Dakika

AFAD, Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturdu

AFAD, Marmara Bölgesi\'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu\'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturdu
Son Güncelleme: 21.08.2023 13:05

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stokunun oluşturulduğunu bildirdi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması amacıyla, içinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı AFAD lojistik depo ağının geliştirilmeye devam ettiği vurgulandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stokunun oluşturulduğunu bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, İstanbul Silivri Lojistik Deposu'na ilişkin paylaşımda bulunuldu. Olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması amacıyla, içinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı AFAD lojistik depo ağının geliştirilmeye devam ettiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Bu kapsamda ülke genelinde nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörler analiz edilerek 81 ilimizde oluşturulan lojistik depolara ek olarak, Marmara Bölgemizdeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu. Afetlere hazırlık, geleceğe hazırlıktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AFAD, Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD, Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturdu - Son Dakika
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