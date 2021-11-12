Afyonkarahisar'da termal oteller ara tatilde yüzde yüz doluluk oranına ulaştı

Gastronomi şehri ve termal turizmin başkenti olarak dünyada ünlenen Afyonkarahisar'daki termal otellerin, 9 gün olan ara tatilde aldıkları rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar, 15-19 Kasım tarihleriyle 9 güne varan ara tatilde de tercih edilen kentlerin başında geliyor. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan yaptığı açıklamada, ara tatilde rezervasyonların yüzde yüzlere ulaştığını söyledi. Gümüşhan konuşmasına şöyle devam etti:

"Yarın itibariyle ara tatil başlıyor. Afyonkarahisar'a daha çok Ankara, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Gaziantep'ten misafirlerimiz geliyor. Termal sularımızda şifa bulmak için kente gelen misafirler, termalin dışında tarihi Ayazini'yi keşfe çıkıyorlar. Orada bulunan Emre Gölü'nde tekne turu yapıp balon uçuşu yapmayı tercih ediyorlar. Yine kentte bulunan AVM'lerde alış veriş yapma fırsatı buluna misafirlerimiz tarihi Mevlevi Cami'yi, Karahisar Kalesi Bölgesi'ni yine gezmeden kentten ayrılmıyorlar" dedi.

Misafirlerin minimum 3 gece rezervasyon yaptırdığını ancak bu sürenin 7 ile 9 güne kadar çıktığının altını çizen Başkan Gümüşhan: "Afyonkarahisar'da 27 bin yatak kapasitemiz bulunuyor. Kentimizde tatil dönemlerinde yoğun talep oluyor. Bu ara tatilde yine aynı şekilde bir yoğunluğumuz mevut. Otellerimizde tatil boyunca canlı müzik etkinlerinin yanında birçok faaliyetlerimiz olacak. Tabi Covid-19 nedeniyle tüm bu faaliyetlerimizde önlemlerimiz de ön planda olacak. Çünkü misafirlerimizin sağlığı her zaman bizim için ön planda olacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR