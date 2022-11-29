Aldığı ekmekleri tartınca gerçeği ortaya çıkardı! Ekmeklerin hepsinde gramaj eksiği çıktı - Son Dakika
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Aldığı ekmekleri tartınca gerçeği ortaya çıkardı! Ekmeklerin hepsinde gramaj eksiği çıktı

29.11.2022 11:55

Sivas'ta bir vatandaş, marketten aldığı 4 adet somun ekmeğin ağırlığından şüphelenince ekmekleri aynı marketin terazisinde tarttı. Ekmeklerin gramajının eksik olduğunu gören Mahmut Çetinkaya adlı vatandaş, "Ekmeğin gramını 225 grama getirmeleri lazım ya da biz vatandaş olarak öbür ekmeklerden kesip hakkımızı almamız lazım" dedi.

Sivas'ta kent merkezi Huzur Mahallesinde yaşayan Mahmut Çetinkaya, ekmek almak için bir zincir markete gitti. Ekmek reyonundan 4 adet somun ekmek alan Çetinkaya, ekmeklerin olması gerekenden hafif olduğunu hissetti. Reyonda, 3.5 liraya satılan ve 225 gram oldukları belirtilen ekmekleri aynı marketin terazisine koyan Çetinkaya, gördüğü gramaj karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. 4 ekmeğin toplamda 900 gram gelmesi gerekirken 780 gram olduğunu gören Çetinkaya, market çalışanlarına durumu anlattı. Market çalışanlarının kendisini dikkate almadığını söyleyen Çetinkaya, tepkisini sosyal medya aracılıyla gösterip CİMER'e şikayette bulundu.

"KUL HAKKINA GİRİYORLAR"

Çetinkaya, marketin kul hakkına girdiklerini ve hakkını helal etmediğini belirterek, "Ekmekleri dün elime aldığımda normal gramından hafif olduğunu anladım. Ekmeklerin boyutları da küçüktü. 4 tane ekmek aldığımda etiketinde 225 gram yazıyor ama baktığımda 225 gram gibi değildi.4 tane ekmek 900 gram gelmesi gerekirken ben tarttığımda 780 gram geldi. Bunun üzerine bende tepkimi göstermek istedim. Daha öncesinde de kasiyer arkadaşları uyardım. Bu kul hakkıdır, insanların haklarına girdiklerini söyledim. Ama çokta dikkate almadılar. Hesabıma göre 120 gram eksik oluyor. Sosyal medya platformlarında paylaştım. Orda yazan 225 gram ekmeği bize satmadıkları için şikayetçiyim ve hakkımı da helal etmiyorum. Normalde 225 gram ekmek 3.5 TL ye satılıyor. Burada da gramını düşürdükleri halde yine 3.5 TL den satıyorlar. Ekmeğin gramını 225 grama getirmeleri lazım ya da biz vatandaş olarak öbür ekmeklerden kesip hakkımızı almamız lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Ekmek, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aldığı ekmekleri tartınca gerçeği ortaya çıkardı! Ekmeklerin hepsinde gramaj eksiği çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aldığı ekmekleri tartınca gerçeği ortaya çıkardı! Ekmeklerin hepsinde gramaj eksiği çıktı - Son Dakika
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