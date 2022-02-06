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Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı - Son Dakika

Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı

06.02.2022 17:39

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında daha önce Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz desteğiyle ilgili hem tarih hem de desteğin miktarını paylaştı. Şubat ayının ikinci yarısında başvuruları alacaklarını belirten Bakan Yanık, "Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği doğal gaz yardımıyla ilgili de konuşan Bakan Yanık, vatandaşlara yardımın verileceği tarihi paylaştı.

"ŞUBATIN İKİNCİ YARISINDA BAŞVURULARI ALACAĞIZ"

Bakan Yanık, "Doğalgaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz. Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğalgaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğalgaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğalgazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubatın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İDDİALIYIZ"

Bakan Yanık, "Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız." diye konuştu.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

SOSYAL DEVLETİN GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

"Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır. Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten, dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.

ANAOKULU DESTEĞİ

Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız. Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz."

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Derya Yanık, Doğalgaz, Kömür, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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