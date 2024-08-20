AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM arasında İstihdam Garantili Eğitim Programı iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM arasında İstihdam Garantili Eğitim Programı iş birliği protokolü imzalandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM arasında İstihdam Garantili Eğitim Programı iş birliği protokolü imzalandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında kadınlara ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı oluşturulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

20.08.2024 16:16
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında kadınlara ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı oluşturulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıkta düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile yetkililer katıldı. Bakan Yardımcısı Yenigün, ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare süreçlerini ve iş birliğini çok önemsediklerini söyledi. Yenigün, "Bakanlığımıza atfedilen görevler çerçevesinde hizmetlerimizi yerine getirirken kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ortak çalışmalar yapıyor, plan ve programlar ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede hizmetlerimizin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı iş birliklerimizle artırarak sürdürüyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZ SON 20 YILDA KALICI DÜZENLEMELERE İMZA ATMIŞTIR'

Ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması, kadınların hayatın her alanındaki katma değer yaratma çabalarıyla mümkün olduğunu belirten Yenigün, "Ülkemiz güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum hedefiyle, son 20 yılda kalıcı düzenlemelere imza atmıştır. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 2024-2028 yıllarını kapsayan ve en üst düzey politika belgesi olan 12'nci Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere, kadının güçlenmesinin uygulama süreçlerine dahil edilmesi yönünde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bakanlık olarak aldığımız önlemler ve uyguladığımız teşviklerle, kadın istihdamında ve kadınların iş gücüne katılımında olumlu gelişmeler sağladık. Türkiye'de gelecek dönemde kadın eliyle fark yaratan bir üretim ve ticaret geliştirilmesi amacıyla kadın girişimciliği alanındaki çalışmalarımıza da var gücümüzle devam ediyoruz. Bu kapsamda, 3 bakanlık ile 2018 yılında imzaladığımız 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü', kadın kooperatiflerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

'STAJ İMKANI SUNULACAK'

Yenigün, iş birliği protokolüyle kadınların ve kız öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi yoluyla istihdamlarının artırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını aktararak, "Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile kadınlara yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı oluşturulacak. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar onaylı sertifika almaya hak kazanacak ve istihdam edilme fırsatı elde edecekler. STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarının son sınıflarında öğrenim gören kız öğrencilere, OSTİM'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etme ve firmalarda staj yapma imkanı sunulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM arasında İstihdam Garantili Eğitim Programı iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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