Gazi ve Şehit Yakınlarına Uçuş İndirimi - Son Dakika
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Ekonomi

Gazi ve Şehit Yakınlarına Uçuş İndirimi

Gazi ve Şehit Yakınlarına Uçuş İndirimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet'in iş birliğiyle, gazi, şehit ve gazi yakınlarına yurt içi uçuşlarda yüzde 50, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 20'ye varan indirim uygulanacak. Engelli vatandaşlar da yurt içi uçuşlarda yüzde 20, yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25 indirim alabilecek. İndirimli biletler ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

28.09.2024 12:00
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AİLE ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve AJet'in ortak iş birliği kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınlarına, yurt içi biletlerde yüzde 50'ye Türkiye çıkışlı ve/veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20'ye varan indirim bilet alabilecek.

AJet, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar için önemli indirimli uçuş imkanı sundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AJet'in ortak düzenlediği projede havayolu şirketi üyesi Türkiye vatandaşı şehit yakını, gazi ve yakınları, engelli yolcular, artık ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden indirimli biletlerini alabilecek. İndirimli bilet kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınlarına, yurt içi biletlerde yüzde 50'ye Türkiye çıkışlı veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20'ye varan indirim uygulanacak.

Engelli vatandaşlar ise yurt içi uçuşlarında yüzde 20'ye, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25'e varan indirimden faydalanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Milli Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Havacılık, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

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