Üye Girişi
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada - Son Dakika

Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada

25.11.2021 09:01

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası peş peşe rekor kıran döviz kurunun sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etyemez, "Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet düşmanlığı yapıyorlar" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kur rekor tazelerken, dövizdeki bu artış muhalefetle iktidarı da karşı karşıya getirdi. Muhalefet ekonominin kötü yönetildiği gerekçesiyle iktidarı eleştirirken, iktidar ise ekonomiye dış güçler tarafından müdahalede bulunulduğunu ifade ediyor.

Döviz kurundaki yükselişin sonuçları üzerine Kontv'de "Ankara Konuşuyor" programında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, ülkede bolluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"HER ŞEYDE BOLLUK ORTADA"

"Daha önceki girişimlerinden sonuç alamayanlar, yıllarca Gezi olayları denediler, FETÖ bir takım hadiseleri denedi, buradan bir sonuç almadılar. Gelip şimdi milletin cebindeki paraya, mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada.

"BİRİLERİ PARA KAZANACAK DİYE OLAYI MANİPÜLE EDİYORLAR"

Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil.

"EKONOMİYİ BATIRDINIZ DİYECEKLER"

Ben hatırlıyorum muhalefet milletvekillerinden 'Her yeri kapatın' diyen insanlar ekonomiyi sekteye uğratıp sonra da ekonomiyi batırdınız diyecekler."

Merkez Bankası, AK Parti, Konya, Döviz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti 08:53 Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti Cansu Dere İspanya'dan ödül alıyor 08:45 Cansu Dere İspanya'dan ödül alıyor Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor 07:17 Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor Son dakika! BAE Veliaht Prensi uzun yıllar sonra Türkiye'ye geldi! 10 anlaşma imzalandı 17:42 Son dakika! BAE Veliaht Prensi uzun yıllar sonra Türkiye'ye geldi! 10 anlaşma imzalandı
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor 16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de

Son Dakika Haberleri
09:01 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada
08:53 Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti
08:51 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım
08:44 Cansu Dere İspanya'dan ödül alıyor
08:44 Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak!
08:28 Deprem riski altındaki 24 şehrimiz! Marmara'dan sonra en tehlikeli bölge Bingöl!
08:19 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları
08:13 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
08:12 İsrail'den Filistinlilere saldırı: 63 kişi yaralandı
08:10 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 25 Kasım dolar ve euro fiyatı
Son 10 yılın kadın cinayetleri haritası çıktı! Sizin şehrinizde kaç kadın öldürüldü? Son 10 yılın kadın cinayetleri haritası çıktı! Sizin şehrinizde kaç kadın öldürüldü?         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak! Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak!         
08:44
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor Son Dakika: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor         
07:18
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
13 günlük bebeğini karınca ilacıyla öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 09:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement