Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kur rekor tazelerken, dövizdeki bu artış muhalefetle iktidarı da karşı karşıya getirdi. Muhalefet ekonominin kötü yönetildiği gerekçesiyle iktidarı eleştirirken, iktidar ise ekonomiye dış güçler tarafından müdahalede bulunulduğunu ifade ediyor.

Döviz kurundaki yükselişin sonuçları üzerine Kontv'de "Ankara Konuşuyor" programında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, ülkede bolluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"HER ŞEYDE BOLLUK ORTADA"

"Daha önceki girişimlerinden sonuç alamayanlar, yıllarca Gezi olayları denediler, FETÖ bir takım hadiseleri denedi, buradan bir sonuç almadılar. Gelip şimdi milletin cebindeki paraya, mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada.

"BİRİLERİ PARA KAZANACAK DİYE OLAYI MANİPÜLE EDİYORLAR"

Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil.

"EKONOMİYİ BATIRDINIZ DİYECEKLER"

Ben hatırlıyorum muhalefet milletvekillerinden 'Her yeri kapatın' diyen insanlar ekonomiyi sekteye uğratıp sonra da ekonomiyi batırdınız diyecekler."