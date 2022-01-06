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AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak - Son Dakika

AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak

06.01.2022 08:31
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekillerle istişare toplantılarının beşincisini dün yaptı. Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı bir mücadele olacağını ifade eden Erdoğan'ın toplantıda "Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bundan sonraki tedbirlerimiz bu yönde olacak" dediği öğrenildi. Muhalefetin ekonomi konusunda kamuoyunu manipüle ettiğini ve piyasayı zehirlediğini söyleyen Erdoğan, vekillerden yeni ekonomi modelini iyi anlatmalarını istedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 3 saat süren basına kapalı toplantıda söz alan milletvekilleri, illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları aktardı. Erdoğan da milletvekillerinin paylaşımlarını tek tek not aldı. Bazı milletvekilleri, Türkiye ekonomisini hedef alan kur manipülasyonuna karşı 20 Aralık'ta açıklanan tedbir paketinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bölgesindeki memnuniyeti aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ENFLASYON ODAKLI MÜCADELE OLACAK"

Enflasyonda tek hane vurgusu yapan Erdoğan'ın, "Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı mücadele olacak. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bundan sonraki çalışmalarımız, tedbirlerimiz bu yönde olacak" şeklinde değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

"MUHALEFET KAMUOYUNU MANİPÜLE EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği milletvekillerine de "Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın" talimatı verdi. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan'ın, bununla ilgili olarak da "Yeni ekonomi modelini herkese, her yönüyle iyi anlatın. Muhalefet yalan bilgi veriyor, kamuoyunu manipüle ediyor, yanlış bilgilerle piyasayı zehirliyor. Siz birebirde insanlarımıza gerçekleri, neler yaptığımızı anlatın. Eksiğiniz varsa da bilgi ihtiyacı konusunda vs Bakanlarımız her türlü yardımcı olsunlar" diye konuştuğu öğrenildi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN BARINAK TALİMATI

Erdoğan'ın ayrıca sokak hayvanları konusunda belediyelerin barınak sorunlarıyla ilgili çalışmaların takipçisi olacaklarını belirttiği aktarıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre yine Erdoğan'ın, Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumuna çok üzüldüğünü ve tedavisini yakından takip ettiğini söylediği öğrenildi.

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Son Dakika Ekonomi AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak - Son Dakika
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