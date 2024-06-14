Akaryakıt zamları şehirler arası otobüs fiyatlarını etkiledi

Ekonomi

Akaryakıttaki zamlar, şehirler arası otobüs fiyatlarını da etkiledi. Kütahya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı.

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yeni zamlı otobüs yolcu ücretleri, Kütahya- Eskişehir 150 TL, Kütahya- Bursa 350 TL, Kütahya- Ankara 450 TL, Kütahya- İstanbul 600 TL, Kütahya-Afyonkarahisar 150, Kütahya- İzmir 500, Kütahya- Uşak 150 TL ve Kütahya- Antalya 550 TL oldu. - KÜTAHYA