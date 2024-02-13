Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.

13.02.2024 10:54  Güncelleme: 11:15
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Motorinin litre fiyatına 2,57 TL zam yapıldı. Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 44,29 TL oldu. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

MAKAS 5 TL'Yİ GEÇTİ

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Benzinin litre fiyatı 39,42 TL'de kaldı. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı. Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı.

SEÇİMDEN ÖNCE LİTRESİ 18 LİRAYDI

14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.

44 GÜNDE 7 LİRA 14 KURUŞ ZAM

1 Ocak 2024'ten bu yana motorin fiyatları 7,14 TL zamlanmış oldu. Motorine yapılan 2,55 liralık zammın ardından Türkiye'nin doğusunda litre fiyatı 46 TL seviyesine kadar yükseldi.

Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Can: Sevgili Ak partililer oy veren akp'ler gurur duyun partimuzle zamlar herbirinde rekorlar kiriliyor şampiyonu akp 97 15 Yanıtla
  • Kemal Çalışır: Son 9 ayda Akaryakıta yüzde 129 zam yersen Enflasyon yüzde 68 Resmen Dalga geçiyorlar 82 4 Yanıtla
  • Erkan Çaçen: Canim ulkem belli ki bu daha iyi gunlerimiz diyecegim uzun yillardir bu vatan evlatlarinin iyi gunu yok ya suriyeliler yq gocler ya depremler ya sehitler ya teror ya da ekonomi derdi oluyor yazik gunah arkadas bu ne ceki bu ne izdirap bakin 22 yilda kurtaramayan yonetim agzi ile kus tutsa bu saatten sonra olmaz cunku ulkeye oyle bir toplum empoze edilmeye calisiliyor ki o toplumu neresinden tutsan camur. 54 5 Yanıtla
  • İSMAİL SOLMAZ: 31 marttan sonra dolar 40 larda olacak euro ise 45 bandında bu yorumumu yazın bi kenara.....akaryakıt ise tahminim 60 bandında olacak.....31/03/2024 sonrası için tahminimdır 41 2 Yanıtla
  • İrfan Kabadayı: Olsun bizim Allahımız var 11 13 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: Cumhuriyet tarihinin rekor ihracatını övünerek paylaşıyorsunuz da rekor akaryakıt fiyatlarını neden övünerek paylaşmıyorsunuz? 14 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: simite , ekmeğe zam geldiğinde bas bas bağıranlar, akaryakıta zam geldiğinde neden sus pus oluyorlar, her zammın ortak nedeni AKARYAKITA YAPILAN ZAMLARDIR. ama siz durmayın, yola devam edin... 11 1 Yanıtla
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