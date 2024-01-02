Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak

Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu! İşte masadaki en güçlü rakam

Geçen yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenleme yapılmıştı. 3 Ocak'ta Aralık 2023'ün üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt ürünlerinin maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında son 6 aylık üretici enflasyonu kadar artış olacak. Buna göre akaryakıta yüzde 25'in üzerinde ÖTV zammı gelmesi bekleniyor.

BENZİNDE 2,25 TL, MOTORİNDE 2,11 TL ARTIŞ OLACAK

Açıklanacak veri ile birlikte ÜFE'nin yüzde 25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları; benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye yükselecek. Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzinde en az 2,25 TL, motorinde 2,11 TL'lik artış meydana gelecek. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 58 kuruşa, Ankara'da 35 lira 21 kuruşa, İzmir'de 35 lira 39 kuruşa satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 25 kuruşa, Ankara'da 37 lira 83 kuruşa, İzmir'de 38 lira 9 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.