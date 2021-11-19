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Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak - Son Dakika

Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak

19.11.2021 10:43

Dolar kurundaki yükseliş sonrası akaryakıta çifte zam göründü. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 52 kuruş, motorinde ise 50 kuruş fiyat artışı olacak. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 8,65 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,74 liradan satılacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 8,74 liradan, Ankara ve İzmir'de 8,81'e yükselecek.

Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi sonrası dolar hızlı bir yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan kur artışı Türkiye'de fiyatlara yansımaya başladı. Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak benzin ve motorine zam göründü.

BENZİNE 52, MOTORİNE 50 KURUŞ ZAM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre; benzinde 52, motorinde ise 50 kuruş fiyat arışı olacak. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52, motorine grubunda 50 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Ancak artışın ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir."

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,13'ten satılan benzinin litresi 8,65'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,22'den 8,74'e çıkacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,22'den 8,72'ye, Ankara ve İzmir'de 8,31'den 8,81'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Benzin, İzmir, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak - Son Dakika
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