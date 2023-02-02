Akaryakıtta çifte indirimin ardından motorine 1 lira 2 kuruş indirim daha - Son Dakika
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Akaryakıtta çifte indirimin ardından motorine 1 lira 2 kuruş indirim daha

02.02.2023 10:56

Geçen hafta akaryakıtta üst üste gelen indirimin ardından bir büyük daha indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 2 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 27 Ocak tarihinde motorin ve benzine gelen 60'ar kuruşluk çifte indirimin ardından fiyat bir kez daha düştü. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 2 kuruş indirim geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 77 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 82 kuruşa geriledi.

AKARYAKITTA FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

17 Ocak tarihinde benzin 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorin 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzin 1 lira 25 kuruş zamlanmıştı. 27 Ocak tarihinde ise benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta çifte indirimin ardından motorine 1 lira 2 kuruş indirim daha - Son Dakika


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