Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubuna bu gece itibariyle 2 lira 8 kuruş indirim yapıldı.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 24 LİRA 61 KURUŞTAN SATILACAK

Bu geceden itibaren geçerli olan indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 69 kuruştan, 24 lira 61 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 24 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 73 liraya indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.