Akaryakıtta tabela yine değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Akaryakıtta tabela yine değişiyor
21.06.2025 13:25
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İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim, brent petrol fiyatlarının 78 dolara yükselmesine ve akaryakıt fiyatlarında önemli artışlara neden oldu. Son bir haftada benzine 4.5, motorine 8.5 lira zam geldi. Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 24 Haziran Salı gününden itibaren motorine 1 lira 66 kuruş indirim yapılacak.

İran ve İsrail arasında artan gerilim, brent petrol fiyatlarının 78 dolara yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından, akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.Bu zamların ardından motorine indirim göründü.

13 HAZİRAN'DAN BU YANA PEŞ PEŞE ZAMLANDI

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi.

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51.50 TL'ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL'ye yükseldi. Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı. Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.

SALI İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün 3 lira 30 kuruş zamlanan motorine 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim gelecek.

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, İsrail, Enerji, Finans, Dünya, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta tabela yine değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Aeyy6800:
    milletle alay etmekten başka bir dusuncaleri kalmamış ayıptır yazık günahtır bu nasıl Bir yönetim sistemi Allah vicdan versin 178 10 Yanıtla
  • Ahmet:
    Ak koyunlar 50 liralık alıyoruz demeye devam ediyorumdur. Veya at kullanın mi derler araba neyinize mi derler 116 26 Yanıtla
  • Selim Uyar:
    Hep aynı senaryo ezberledik mal değiliz milleti enayi yerine koyuyorlar milletinde size koyacagı gün yakındır inş 112 7 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bi paket sigara 80 tl mazot 100 tl olmalı 43 72 Yanıtla
    Özkan Özdemir:
    sen o. çocugumusun ya ha her yorumda tahrik ediyon insanı 1 0
    Savaş Özcan:
    Mazot 100 olursa tarladaki hıyara bile o nispette zam gelir, 0 0
  • HÜSEYİN DALCI:
    Hırsız TÜİK Hırsız TÜİK Hırsız TÜİK gelen zamları görüyormusun? özellikle motorine 8,5 TL zam ne demek biliyormusun iğneden ipliğe herşey katlanarak zamlanacak demektir, Haziran enflasyonu enaz yüzde 3,5 ,4 çıkmazsa seni Allaha 110 2 Yanıtla
    yilmaz aslan:
    kardeşim haziranda 1 çıkarsa öp de başına koy.bunlar kan emici sülük maalesef 0 0
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