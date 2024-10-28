Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Motorin fiyatına 85 kuruş zam yapıldı. Ancak akaryakıt tabelalarında benzine gizli zam yapıldı ve litre fiyatlarında küçük artışlar gözlemlendi. Motorine geçtiğimiz hafta yapılan 85 kuruşluk zammın ardından yeni bir artış olmadı. 28 Ekim 2024 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında son durum şu şekilde:
Benzin fiyatı: 42.89 TL
Motorin litre fiyatı: 42.77 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
Benzin fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
Motorin litre fiyatı: 43.31 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
Benzin litre fiyatı: 43.75 TL
Motorin litre fiyatı: 43.81 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıtta tabela değişti! Gizli zam tepki topladı - Son Dakika
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