Akbank'ın Güzel Yarınlar Hareketi projesi Malatya'da başlıyor

Ekonomi

Akbank'ın deprem bölgesindeki gençlere psikososyal destek sağlamayı ve yeni nesil yetenekler kazandırmayı amaçlayan "Güzel Yarınlar Hareketi" projesi Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in ardından Malatya'da başlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'n Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle başlattığı proje, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge gençlerini yeni nesil mesleklere hazırlamayı hedefliyor.

Bugüne kadar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 590 atölye ve 1026 saat etkinlikle yaklaşık 8 bin 600 kişiye ulaşılan projede 10 bin gence ulaşmak hedefleniyor.

Proje kapsamında, Malatyalı gençler yapay zekadan fotoğraf atölyelerine kadar geniş bir çerçevede hazırlanan programlara ve eğitimlere katılacak.

Proje, gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı, yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Sunulan eğitimler ve atölyeler, gençlerin teknoloji, sanat ve çeşitli alanlardaki potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyor.

Toplumsal dayanışma ve birlikte başarma kültürünü de pekiştiren, gençlerin toplumun diğer kesimleriyle etkileşimde bulunarak sosyal becerilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına yardımcı olan proje, aynı zamanda gençlerin ruhsal ve duygusal iyileşmesine de katkı sağlıyor.

Gençler, yeni nesil meslekler ve becerilerle tanışıyor

Akbank Gençlik Akademisi, proje kapsamında girişimcilik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi gençlerin ilgisini çekecek konuları içeren atölye ve eğitim programları düzenliyor. Akbanklı yöneticiler, gençlerle bir araya gelerek yeni nesil teknolojiler hakkında güncel bilgileri ve deneyimlerini paylaşıyor.

Gençler, Akbank Sanat'ın deneyimli uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen interaktif atölyelerde kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirirken stop motion animasyon, fotoğraf atölyeleri ve görsel sanatlara yönelik etkinlikler sayesinde yeni yetenekler kazanıyor ve yaratıcılıklarını keşfediyor.

Küçük yaş gruplarına yönelik destekler

Toplum Gönüllüleri Vakfı atölyelerinde de küçük yaş grupları için robotik kodlama, çevre bilinci, fen etkinlikleri ve kutu oyunları gerçekleştiriliyor.

Lise son sınıf öğrencilerine yönelik Akbank Akademi tarafından yapay zeka ve psikososyal alanlarda seminerler veriliyor. 12-24 yaş grubu için de "iletişim ve akran zorbalığı" eğitimleri veriliyor.

Akbank'ın yaklaşık 10 yıl önce başlattığı "Şehrin İyi Hali" projesinin gönüllüleri de bölgedeki iyileşme ve dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Bu süreçte, Akbanklı gönüllüler gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor ve ilham veriyor.