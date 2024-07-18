Akbank'ın Güzel Yarınlar Hareketi projesi Malatya'da başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank'ın Güzel Yarınlar Hareketi projesi Malatya'da başlıyor

Akbank'ın deprem bölgesindeki gençlere psikososyal destek sağlamayı ve yeni nesil yetenekler kazandırmayı amaçlayan 'Güzel Yarınlar Hareketi' projesi, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in ardından Malatya'da başlayacak. Proje kapsamında, gençler yeni nesil meslekler ve becerilerle tanışacak, eğitimler ve atölyeler aracılığıyla kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, gençlerin toplumun diğer kesimleriyle etkileşimde bulunarak sosyal becerilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına yardımcı olan proje, ruhsal ve duygusal iyileşmelerine de katkı sağlıyor.

18.07.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank'ın deprem bölgesindeki gençlere psikososyal destek sağlamayı ve yeni nesil yetenekler kazandırmayı amaçlayan "Güzel Yarınlar Hareketi" projesi Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in ardından Malatya'da başlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'n Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle başlattığı proje, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge gençlerini yeni nesil mesleklere hazırlamayı hedefliyor.

Bugüne kadar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 590 atölye ve 1026 saat etkinlikle yaklaşık 8 bin 600 kişiye ulaşılan projede 10 bin gence ulaşmak hedefleniyor.

Proje kapsamında, Malatyalı gençler yapay zekadan fotoğraf atölyelerine kadar geniş bir çerçevede hazırlanan programlara ve eğitimlere katılacak.

Proje, gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı, yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Sunulan eğitimler ve atölyeler, gençlerin teknoloji, sanat ve çeşitli alanlardaki potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyor.

Toplumsal dayanışma ve birlikte başarma kültürünü de pekiştiren, gençlerin toplumun diğer kesimleriyle etkileşimde bulunarak sosyal becerilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına yardımcı olan proje, aynı zamanda gençlerin ruhsal ve duygusal iyileşmesine de katkı sağlıyor.

Gençler, yeni nesil meslekler ve becerilerle tanışıyor

Akbank Gençlik Akademisi, proje kapsamında girişimcilik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi gençlerin ilgisini çekecek konuları içeren atölye ve eğitim programları düzenliyor. Akbanklı yöneticiler, gençlerle bir araya gelerek yeni nesil teknolojiler hakkında güncel bilgileri ve deneyimlerini paylaşıyor.

Gençler, Akbank Sanat'ın deneyimli uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen interaktif atölyelerde kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirirken stop motion animasyon, fotoğraf atölyeleri ve görsel sanatlara yönelik etkinlikler sayesinde yeni yetenekler kazanıyor ve yaratıcılıklarını keşfediyor.

Küçük yaş gruplarına yönelik destekler

Toplum Gönüllüleri Vakfı atölyelerinde de küçük yaş grupları için robotik kodlama, çevre bilinci, fen etkinlikleri ve kutu oyunları gerçekleştiriliyor.

Lise son sınıf öğrencilerine yönelik Akbank Akademi tarafından yapay zeka ve psikososyal alanlarda seminerler veriliyor. 12-24 yaş grubu için de "iletişim ve akran zorbalığı" eğitimleri veriliyor.

Akbank'ın yaklaşık 10 yıl önce başlattığı "Şehrin İyi Hali" projesinin gönüllüleri de bölgedeki iyileşme ve dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Bu süreçte, Akbanklı gönüllüler gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor ve ilham veriyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Deprem, Akbank, Hatay, Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'ın Güzel Yarınlar Hareketi projesi Malatya'da başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:26:28. #1.11#
SON DAKİKA: Akbank'ın Güzel Yarınlar Hareketi projesi Malatya'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement