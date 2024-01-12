Akdeniz Belediyesi\'nin Girişimleriyle Mersin\'de Asfalt Üretimi Arttı

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle ilçeye kazandırılan ve saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip asfalt plent tesisinde son 1 ayda 10 bin 679 ton sıcak asfalt üretildi. 370 kamyon sıcak asfalt üretilen tesiste ton başına ortalama olarak yüzde 40 tasarruf sağlandı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından hibe edilen ve Kürkçü Mahallesine kurulan asfalt plent tesisi, üretime devam ediyor. 13 Aralık 2023'de üretime başlanılan tesiste 10 bin 679 ton sıcak asfalt üretilirken, ihtiyaç duyulan mahallelere asfaltın serimi belirlenen program doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Tesiste ton başına ortalama yüzde 40 tasarruf sağlanırken, Akdeniz Belediyesi ayrıca emisyon üretimini de kendi tesisinde gerçekleştirdiği belirtildi. 2022 yılında kurulan asfalt emisyon makinesiyle emisyon üretimini de üstlenen ekipler ilk yıl 412 ton üretim gerçekleştirirken, 2023 yılında ise 715 ton emisyon üretimi gerçekleştirildi. Çalışma ile belediyenin ton başına 9 bin lira civarında tasarruf yapmasının sağlandığı kaydedildi.

"Asfalt sorunumuz bitti"

Asfalt hizmetini değerlendiren Siteler Mahalle Muhtarı Nebi Akkağıt, 35 yıldır bu mahallede yaşadığını söyledi. 25 yıldır bu mahallelere bir şey yapılmadığını vurgulayan Akkağıt, "Kayyumla birlikte biraz hizmetler yavaş yavaş gelmeye başladı. Özellikle son dönemde Mustafa başkanımızla birlikte çalışmalar hızlandı. Yollarımıza asfalt yapımı başladı, kaldırımlarımız yenileniyor. Tabi bunu yaparken de belediye kendi asfalt plentinde bunu yapıyor. Belediyenin bu tesisi kurması iyi oldu. Bu sayede asfalt sorunumuz bitti. Çalışmalar sokaklarımızda başladı. Başkanımız sözünü de zaten verdi. İhtiyaç duyulan tüm sokaklarımıza asfalt dökülecek. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Asfalta ulaşım sıkıntısı artık çekmiyoruz"

Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Ulusal ise 52 yıldır bu mahallede yaşadıklarını ve 3 dönemdir mahalle muhtarı olduğunu ifade etti. Akdeniz Belediyesinin kendi asfalt plent sistemini kurmasının iyi olduğunu belirten Ulusal, "Asfaltta ulaşım sıkıntısı artık çekmiyoruz. Bizim mahallerimizde de çalışmalar başladı. Önümüzdeki süreçte de birçok sokağımızı programa aldılar. Sokaklarımızın asfaltlanmasını güzel bir olay. Çünkü bu bölgelerdeki birçok mahallede asfalt sıkıntısı yaşıyorduk. Bu konuda güzel gelişmeler yaşandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiremithane Muhtarı Ali Gülgen de plent merkezinin belediye ait olmasının güzel olduğunu belirterek, "Asfaltta kimseye muhtaç olmuyoruz. Bizim de mahallerimize asfalt dökmeye başlanıldı. Bizim çoğu sokağımız parke taşlı. Bu yüzden taşlar oynadığı zaman geri düzelmiyor. Asfalt yapılması vatandaşlarımız için iyi oldu. Program doğrultusunda ihtiyacı olan tüm mahallerimize asfalt dökülecek. Başta Başkanımız Mustafa Gültak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN