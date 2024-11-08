Akdeniz için işbirliği vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akdeniz için işbirliği vurgusu

Akdeniz için işbirliği vurgusu

MTSO Başkanı Çakır, Akdeniz kentlerinin ASCAME liderliğinde birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

08.11.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonomi ve çevre sorunlarına daha köklü çözümler üretilmesi için Akdeniz kentlerinin birlikte hareket edip ASCAME liderliğinde Akdeniz'in birlikte planlanması gerektiğini söyledi.

Akdeniz'de kıyısı buluna 23 ülke ve 300'ün üstünde ticaret ve sanayi odasının oluşturduğu uluslararası bir oluşum olan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin (ASCAME) referans etkinliği haline gelen Meda Week İş Forumu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi. Barselona Ticaret ve Sanayi Odası ile ASCAME'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve ASCAME ICT Komisyonu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın yanı sıra Akdeniz kentlerinin ticaret ve sanayi odaları, iş STK'ları, özel sektör ve ülkelerin kamu temsilcileri ile Akdeniz havzası limanlarının, serbest bölge ve yerel yönetimlerinin temsilcileri katıldı. Akdeniz kentlerinin ticaret ve sanayi odalarının işbirliğini artırmayı ve Akdeniz ekonomisinin gelişimini hedefleyen etkinlik, ikili görüşmelerin de yapıldığı özel networking toplantılarıyla iki gün sürdü. Meda Week İş Forumu'nda güncel ekonomik ve siyasal durum tespiti yapılmasının ardından, toplantılar Akdeniz Dijital Forumu ile Akdeniz ülkelerinin ve kentlerinin başta yapay zeka olmak üzere dijital dünyaya entegrasyonu, Akdeniz kentleriyle Afrika iş birliği fırsatları, yenilikçi kentler, Akdeniz turizmini yeniden düşünmek, ekonomi-spor ve sanat gibi temel oturum konularıyla devam etti.

"Akdeniz havzasında yapılacak iş birlikleri çok önemli"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, ASCAME ICT Komisyonu Başkanı olarak katıldığı Meda Week İş Forumu hakkında yaptığı açıklamada, ASCAME'nin dev bir ağ olduğunu ifade etti. Mersin iş dünyası olarak bu büyük uluslararası ağa katkı verdiklerinin ve Akdeniz'de yeni işbirliklerinin, barışın ve huzurun oluşmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Çakır, bu katkının takdir edildiğini dile getirdi. Ekonomi ve çevre sorunlarına daha köklü çözümler üretilmesi için Akdeniz kentlerinin birlikte hareket edip ASCAME liderliğinde Akdeniz'in birlikte planlanması gerektiğini belirten Çakır, ASCAME'nin Mersin için önemine dikkat çekerek, "Akdeniz, üç kıtayı birleştiren bir deniz ve bu havzada yapılacak iş birlikleri çok önemli. Türkiye de Akdeniz'in en önemli ülkelerinden biri. Mersin olarak en büyük liman kentlerindeniz. ASCAME aracılığıyla 300 ticaret ve sanayi odasıyla iletişim kurabilme imkanını buluyoruz. Sadece bu toplantıyla İspanya'nın limon başkenti Murcia ile görüşmelere başladık. Mısır ve Fas'ı da dahil ederek narenciye konusunda ortak hareket etme imkanlarını konuştuk" dedi.

"Mersin'i dünyaya bağlamaya devam edeceğiz"

Akdeniz Havzası'nın ekonomisinin KOBİ'lere dayandığını belirten Çakır, şöyle devam etti: "Bu anlamda ASCAME ile küresel iklim değişimine uyumdan, sektörlerin dijitalleşmesine, tarımdan, lojistikten, turizm ve sanayiye kadar birçok konuda AB fonlarından da yararlanarak ortak projeler geliştirme ekiplerinin içindeyiz. Mersin, ASCAME'de bir izleyici ve katılımcı konumunda değil, tam aksine komisyon başkanlıkları yapan, karar masalarında önerileri dinlenen bir oda haline gelmiştir. MTSO olarak amacımız, birincil anlamda ekonomik katkılar sağlamak olsa da, bunun yanı sıra ASCAME'nin gücünü etkin kullanarak kentimizin limanından serbest bölgesine, üniversitelerinden teknoparklarına, OSB'lerinden yenilik merkezlerine, yerel yönetimlerinden kültür sanat kurumlarına kadar 22 ülkedeki eş değer kurumlarla kendi kurumlarımıza köprü olmak ve bütünsel anlamda kentimize katkı sunmaktır. MTSO olarak Mersin iş dünyasını ve Mersin'i dünyaya bağlamaya, köprüler kurmaya devam edeceğiz." - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Uluslararası İlişkiler, Sefa Çakır, Politika, Akdeniz, Ekonomi, mersin, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz için işbirliği vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:26 CHP’li vekilden Esenyurt’taki polislere: Öcalan TBMM’ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi CHP'li vekilden Esenyurt'taki polislere: Öcalan TBMM'ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi?
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 18:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz için işbirliği vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.