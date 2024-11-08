Akdeniz için işbirliği vurgusu

Ekonomi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonomi ve çevre sorunlarına daha köklü çözümler üretilmesi için Akdeniz kentlerinin birlikte hareket edip ASCAME liderliğinde Akdeniz'in birlikte planlanması gerektiğini söyledi.

Akdeniz'de kıyısı buluna 23 ülke ve 300'ün üstünde ticaret ve sanayi odasının oluşturduğu uluslararası bir oluşum olan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin (ASCAME) referans etkinliği haline gelen Meda Week İş Forumu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi. Barselona Ticaret ve Sanayi Odası ile ASCAME'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve ASCAME ICT Komisyonu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın yanı sıra Akdeniz kentlerinin ticaret ve sanayi odaları, iş STK'ları, özel sektör ve ülkelerin kamu temsilcileri ile Akdeniz havzası limanlarının, serbest bölge ve yerel yönetimlerinin temsilcileri katıldı. Akdeniz kentlerinin ticaret ve sanayi odalarının işbirliğini artırmayı ve Akdeniz ekonomisinin gelişimini hedefleyen etkinlik, ikili görüşmelerin de yapıldığı özel networking toplantılarıyla iki gün sürdü. Meda Week İş Forumu'nda güncel ekonomik ve siyasal durum tespiti yapılmasının ardından, toplantılar Akdeniz Dijital Forumu ile Akdeniz ülkelerinin ve kentlerinin başta yapay zeka olmak üzere dijital dünyaya entegrasyonu, Akdeniz kentleriyle Afrika iş birliği fırsatları, yenilikçi kentler, Akdeniz turizmini yeniden düşünmek, ekonomi-spor ve sanat gibi temel oturum konularıyla devam etti.

"Akdeniz havzasında yapılacak iş birlikleri çok önemli"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, ASCAME ICT Komisyonu Başkanı olarak katıldığı Meda Week İş Forumu hakkında yaptığı açıklamada, ASCAME'nin dev bir ağ olduğunu ifade etti. Mersin iş dünyası olarak bu büyük uluslararası ağa katkı verdiklerinin ve Akdeniz'de yeni işbirliklerinin, barışın ve huzurun oluşmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Çakır, bu katkının takdir edildiğini dile getirdi. Ekonomi ve çevre sorunlarına daha köklü çözümler üretilmesi için Akdeniz kentlerinin birlikte hareket edip ASCAME liderliğinde Akdeniz'in birlikte planlanması gerektiğini belirten Çakır, ASCAME'nin Mersin için önemine dikkat çekerek, "Akdeniz, üç kıtayı birleştiren bir deniz ve bu havzada yapılacak iş birlikleri çok önemli. Türkiye de Akdeniz'in en önemli ülkelerinden biri. Mersin olarak en büyük liman kentlerindeniz. ASCAME aracılığıyla 300 ticaret ve sanayi odasıyla iletişim kurabilme imkanını buluyoruz. Sadece bu toplantıyla İspanya'nın limon başkenti Murcia ile görüşmelere başladık. Mısır ve Fas'ı da dahil ederek narenciye konusunda ortak hareket etme imkanlarını konuştuk" dedi.

"Mersin'i dünyaya bağlamaya devam edeceğiz"

Akdeniz Havzası'nın ekonomisinin KOBİ'lere dayandığını belirten Çakır, şöyle devam etti: "Bu anlamda ASCAME ile küresel iklim değişimine uyumdan, sektörlerin dijitalleşmesine, tarımdan, lojistikten, turizm ve sanayiye kadar birçok konuda AB fonlarından da yararlanarak ortak projeler geliştirme ekiplerinin içindeyiz. Mersin, ASCAME'de bir izleyici ve katılımcı konumunda değil, tam aksine komisyon başkanlıkları yapan, karar masalarında önerileri dinlenen bir oda haline gelmiştir. MTSO olarak amacımız, birincil anlamda ekonomik katkılar sağlamak olsa da, bunun yanı sıra ASCAME'nin gücünü etkin kullanarak kentimizin limanından serbest bölgesine, üniversitelerinden teknoparklarına, OSB'lerinden yenilik merkezlerine, yerel yönetimlerinden kültür sanat kurumlarına kadar 22 ülkedeki eş değer kurumlarla kendi kurumlarımıza köprü olmak ve bütünsel anlamda kentimize katkı sunmaktır. MTSO olarak Mersin iş dünyasını ve Mersin'i dünyaya bağlamaya, köprüler kurmaya devam edeceğiz." - MERSİN