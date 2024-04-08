Akenerji, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Güncelledi - Son Dakika
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Ekonomi

Akenerji, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Güncelledi

Akenerji, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Güncelledi

Akenerji, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket ayrıca karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ve iş sağlığı güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.

08.04.2024 14:30  Güncelleme: 14:33
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Sürdürülebilirlik hedeflerini güncelleyen Akenerji, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen enerji üreticilerinden Akenerji karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı ve toplum bilincini artırmaya yönelik adımlar atmayı hedefliyor.

Akenerji Genel Müdür Yardımcısı Can Gülcan sürdürülebilirlik hedeflerini, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı kaynak alarak belirlediklerine dikkat çekerek, "Amacımız bizden önceki nesilden devraldığımız kaynakları, bizden sonraki nesillere mümkün olan en yüksek seviyede bırakabilmek. Santrallerimizde elektrik tüketiminin azaltılması, yakıt verimliliğinin artırılması, karbon salımının düşürülmesi gibi somut hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Şirket içinde oluşturdukları Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından titizlikle yürütülen sürecin ardından hedeflerini güncellediklerini belirten Gülcan, "Sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030'da yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2030 yılına kadar santrallerimizde tek kullanımlık plastikleri kaldırmayı planlıyoruz, 2025 yılından itibaren de Erzin doğal gaz kombine çevrim santralimizdeki yağmur sularının kullanım suyu amacıyla toplanabilmesi için çalışmalara başlayacağız. Erzin'de ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı'nı kurup uygulayacağız" dedi.

"Toplumu bilinçlendirmek için de çalışacağız"

Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini ve hedeflerini daha da ileriye taşımak adına çeşitli eğitim ve iyileştirme çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Gülcan Adana, Adıyaman, Bursa, Hatay, Konya ve Çorum'da düzenleyecekleri seminerlerle toplumu doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlendirmeyi ve iş sağlığı güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akenerji, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akenerji, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Güncelledi - Son Dakika

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