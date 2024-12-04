AKİB Kasım İhracatı 1,54 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

AKİB Kasım İhracatı 1,54 Milyar Dolar

AKİB, Kasım'da 1,54 milyar dolarlık ihracat ile toplam 11 aylık ihracatı 15,7 milyar dolara ulaştı.

04.12.2024 14:48
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, kasımda 1,54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Doğan, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının yılın ilk 11 ayında yüzde 9 artışla 15,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Kasım ayı ihracatına ilişkin bilgi veren Doğan, "AKİB'in kasım ayı ihracatı 1,54 milyar dolara ulaştı. Kasımda Türkiye'nin 22,3 milyar dolarlık ihracatına Akdeniz'den yüzde 7,9 destek verdik." ifadesini kullandı.

Fatih Doğan, kasımda en fazla dış satımı kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinde yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 134,3 milyon dolarla Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 131,8 milyon dolarla Irak ikinci sırada, 115,5 milyon dolarla Rusya üçüncü sırada takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde, Yunanistan, Suudi Arabistan, Libya, Birleşik Krallık ve Mısır pazarları öne çıktı."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Akdeniz, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKİB Kasım İhracatı 1,54 Milyar Dolar - Son Dakika

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