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Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı - Son Dakika

Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı

29.09.2021 10:46

- Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor.

- Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı

MERSİN - Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan AEM-Technology'nin Volgodonsk şubesinde, santralin 3. ünitesinin reaktör tabanının yapımına yönelik ham boruyu açma operasyonu gerçekleştirildi. Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan operasyon, ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütüldü. Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan, 2 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, fırında yaklaşık 7 saat boyunca maksimum bin 100 derecede ön ısıtmaya tabi tutulduktan sonra, vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Ardından ham parça iki kalıp kullanılarak açıldı. Gücü 10 bin ton olan pres makinesinde yapılan işlemde ana koşul, ham parçanın sıcaklığını 800 derecenin altına düşürmemekti.

Açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor. Bu boyutlardaki levha dövmelerin taşıması yapılamadığı gibi, üretim teknolojisi parça üzerinde kaynaklı bağlantılara da izin vermiyor. Uzmanlar bu işlemlerin ardından, prosedür gereği parçayı ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderdi. Açma işleminin ikinci aşamasında, baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti. Nihayetinde parça tamamen kare olan bir levhaya dönüştürüldü. Nükleer reaktörün tabanı, levhadan daire kesilerek oluşturulacak.

Birinci sınıf bir güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor.

Türkiye'de inşa edilen Akkuyu NGS, nükleer endüstride 'yap-işlet-sahip ol' modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Proje artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknik ve ekonomik özellikler taşıyan '3+' nesil Rus VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesini içeriyor. Santralin tasarımı ve inşaatı Rusya Devlet Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü tarafından yürütülüyor. NGS'deki her güç ünitesinin kapasitesi 1200 megavat olacak.

Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı
Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı
Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı
Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı
Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı

Nükleer Güç, Türkiye, Nükleer, Akkuyu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı - Son Dakika
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