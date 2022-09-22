MERSİN-AKKUYU NGS'NİN 2'NCİ ÜNİTESİNİN REAKTÖR BASINÇ KABI KURULDU - Son Dakika
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MERSİN-AKKUYU NGS'NİN 2'NCİ ÜNİTESİNİN REAKTÖR BASINÇ KABI KURULDU

22.09.2022 11:30

MERSİN'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan 2'nci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumu tamamlandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan 2'nci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumu tamamlandı.

Aralık 2021 sonunda deniz yoluyla Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim edilen reaktör basınç kabı, kurulumdan önce bazı denetimlerden geçirildiği geçici ekipman depolama alanından kurulum sahasına taşındı. Reaktör kabı, Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanılarak reaktör şaftındaki yerine monte edildi. Kurulum işlemleri, yaklaşık 6 saat sürdü.

"ÇALIŞMALAR PLANLANAN ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Akkuyu NGS'de çalışmaların planlanan şekli ile sürdüğünü belirterek, "2'nci ünitenin reaktör kabının montajı sahada yılın en önemli olaylarından birini teşkil ediyor. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek isterim. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir. Çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçemez. 2'nci ünitenin reaktör basınç kabının montajının başarıyla tamamlanması dolayısıyla tüm montaj ekibini, vinç operatörlerini ve diğer uzmanları kutluyorum" dedi.

2'nci ünite reaktör binasının inşaatının önceki aşamalarında kor tutucu kurulmuş, destek ve itme kirişleri betonlanmış ve reaktör basınç kabının silindirik kısmının kuru muhafazası ve ısı yalıtımı yapılmıştı. Reaktör basınç kabının montajından hemen önce ise, kabın ana ağırlık yükünü taşıyan destek halkasının montajı gerçekleştirilmişti.

Reaktör basınç kabının montajına ilişkin denetimler, reaktör basınç kabı üretici firması uzmanlarının yanı sıra, bağımsız bir denetim kuruluşu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapıldı.

Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli olan çekirdeği de içinde barındırıyor. Nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343,2 ton ağırlığında, dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11,45 metreyi, çapı ise 5,6 metreyi buluyor.

Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesi için reaktör basınç kabının üretimine Mart 2019'da başlanmıştı. Üretim sürecinde, hidro-testlerin yanı sıra, kap içi cihazlarla kontrol ekipmanı da dahil olmak üzere pek çok test gerçekleştirildi. Testler sonucunda, özel bir komisyon tüm tasarım parametrelerine uygunluğu ve ürünün yüksek kalitesini teyit etmişti.

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Kaynak: DHA

Gülnar, Akkuyu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MERSİN-AKKUYU NGS'NİN 2'NCİ ÜNİTESİNİN REAKTÖR BASINÇ KABI KURULDU - Son Dakika

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