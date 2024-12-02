AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nde 4. Güç Ünitesi Reaktör İnşaatında Önemli Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nde 4. Güç Ünitesi Reaktör İnşaatında Önemli Gelişme

AKKUYU Nükleer Güç Santrali\'nde 4. Güç Ünitesi Reaktör İnşaatında Önemli Gelişme

AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nin 4'üncü güç ünitesinin reaktör binasında önemli montaj işlemleri tamamlandı. Rosatom tarafından inşa edilen santralin güvenilirliğini artıracak yapı unsurları montajı başarıyla gerçekleştirildi.

02.12.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesi reaktör binasının inşaat alanında, şaft yapısının ana unsurları olan reaktör kuru koruması ve destek kirişinin tasarım konumuna yerleştirildiği bildirildi.

Rosatom tarafından inşa edilen VVER-1200 reaktörlü modern güç ünitelerinin yapısal unsurları ve koruma sistemleri, santralin mümkün olan en yüksek güvenilirlikte çalışmasını sağlayacak.

'BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİREN BİR MONTAJ TÜRÜ'

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,?"Destek kirişinin ve reaktör kuru korumasının montajı, Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinin inşaatında 2024 yılının en önemli olayları arasında yer alıyor. Bu tür büyük boyutlu yapıların montajı, en yüksek nitelikte personel ve ayrıntılı hesaplamalar gerektiren karmaşık ve son derece büyük sorumluluk gerektiren bir montaj türüdür. Önceki güç ünitelerdeki benzer çalışma tecrübesi sayesinde, bu ekipmanları monte eden uzmanlar bu montajı da tam zamanında tamamladı. Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına dair yoğun çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre reaktör, şaft ekipmanlarının montajı, ağır paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi. Kurulum işlemleri, yaklaşık 8 saat sürdü. Reaktör kuru koruması, MSK-64 ölçeğine göre 9 şiddetindeki bir deprem de dahil pek çok durumda nükleer santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Reaktör kabını beton şaftta sabitlemek için tasarlanan destek kirişi de reaktörü dış etkilerden koruma görevini üstleniyor.

4'üncü güç ünitenin reaktör şaftının inşasına ilişkin diğer çalışmalar da kesintisiz bir şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda konsolidasyon, boşlukların betonlanması ve ölçüm kanallarının montajı çalışmaları tamamlanıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nde 4. Güç Ünitesi Reaktör İnşaatında Önemli Gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:38 İstanbul’un en pahalı yeri Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı İstanbul'un en pahalı yeri! Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nde 4. Güç Ünitesi Reaktör İnşaatında Önemli Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.