Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin stres testi uzman heyeti sahada incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin stres testi uzman heyeti sahada incelemelerde bulundu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin stres testi uzman heyeti sahada incelemelerde bulundu

Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Grubu'nun (ENSREG) stres testi uzman heyeti, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bina, sistem ve bileşenlerini yerinde incelemek üzere santral sahasını ziyaret etti. Heyet, inşa halindeki santralin güvenlik göstergelerini kontrol etti ve uluslararası misyon temsilcileri tarafından bilgi aldı. Akkuyu NGS yetkilileri, uzman görüşlerini dikkate alacaklarını ve güvenilirlik garantisi sağlayacaklarını belirtti. Türkiye, Avrupa Birliği ve Komşu Ülkelerin Nükleer Güç Santrallerin Kapsamlı Risk ve Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Ortak Deklarasyonu'na gönüllü olarak katılmıştır.

06.06.2024 17:18
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Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Grubu'nun (ENSREG) stres testi uzman heyeti, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bina, sistem ve bileşenlerini yerinde incelemek üzere santral sahasını ziyaret etti.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, ENSREG uzman ekibinin ikinci ziyareti, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirildi.

Sahada inceleme yapan heyette ENSREG uzmanlarının yanı sıra, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Akkuyu Nükleer AŞ uzmanları ve Akkuyu NGS tasarım kuruluşu Atomenergoproekt AŞ uzmanları da yer aldı.

Akkuyu Nükleer AŞ uzmanlarının eşlik ettiği heyet, 5 gün boyunca inşa halindeki Akkuyu NGS'nin ana tesislerini kapsamlı şekilde inceledi, birinci güç ünitesi, yedek dizel güç santrali, pompa istasyonu, genel santral tesislerinin yanı sıra işletme personelinin eğitimi için inşa edilen eğitim merkezini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, farklı ülkelerden gelen uluslararası misyon temsilcilerinin nükleer santralin inşası hakkında bilgi aldığını ve güvenlik göstergelerini kontrol ettiğini belirterek, "Tüm güvenlik göstergeleri üst seviyededir ve bu da uyguladığımız tasarım ve mühendislik çözümleriyle doğrulanmaktadır. ENSREG uzmanlığı inşa halindeki her NGS için çok önemlidir. Uzman görüşleri için minnettarız ve çalışmalarımızda komisyonun tüm tavsiyelerini kesinlikle dikkate alacağız. Bunlar, Akkuyu NGS'nin deprem, sel, aşırı hava koşulları da dahil olmak üzere tüm faktörlere ve bunların kombinasyonlarına karşı güvenilir bir şekilde korunacağına dair ek bir garantisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2011'de Avrupa Birliği ve Komşu Ülkelerin Nükleer Güç Santrallerin Kapsamlı Risk ve Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Ortak Deklarasyonu'na gönüllü olarak katılmıştı. Stres Testleri Türkiye Ulusal Raporu'nun ilk versiyonu 2012'de, ikincisi ise 2018'de Avrupa Komisyonu'na sunulmuştu.

Ulusal Rapor kapsamındaki soruların ele alındığı ENSREG uzman heyetinin ziyaretinin ilki 16-18 Mayıs 2022'de Ankara'da, ikinci ziyareti ise 27-31 Mayıs 2024'te Akkuyu Sahasında gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin stres testi uzman heyeti sahada incelemelerde bulundu - Son Dakika

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