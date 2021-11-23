AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde AKP'li milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında terör tartışması yaşandı. Muhalefetin eleştirilerine yanıt vermek üzere söz alan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz" dedi. Aydemir, şunları söyledi:

"GÜVENLİĞİMİZİ EN ÜST SEVİYEDE TUTACAĞIZ"

"Ben her zaman şunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim Cumhur İttifakı olarak. Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca, belki yiyeceğiz ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boyunun borcudur. Cumhur İttifakı olarak dimdik buradayız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendini ayrıştıran varsa ayrıştırsın, 600 vekil olarak hep beraberiz, bu ülkenin bir çakıl taşını kimseye vermeyeceğiz. Savunma sanayiinden de, Emniyet, İçişleri Bakanlığı olarak da güvenliğimizi en üst seviyede tutacağız. Arkadaşlar, bu ülkenin çakıl taşını kimseye bırakmayacağız, bu bize emanettir, emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kime rağmen? İçimizdeki ajanlara rağmen."

"İÇİMİZDEKİ KANI BOZUKLARA RAĞMEN BÜTÜNLÜĞÜ BOZMAYACAĞIZ"

Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçimizdeki kanı bozuklar, kimse onlar, ben kimseye söylemiyorum, varsa öyle kanı bozuk, onlara rağmen bu ülkenin birlik, beraberlik, bütünlüğünü bozdurmayacağız; canımız pahasına. Evet arkadaşlar Allah'a hamdolsun, biz yıllarca çok çile çektik. Demokrasi eksikliğini biz yaşadık. Benim Genel Başkanım, benim dünya liderim, sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hapse girdi. Niye hapse girdi? Bir şiir okudu diye. Hangimiz dağa çıktık? Hangimiz elimize silah aldık? Mücadele ettik, mücadele ettik, mücadele ettik. Sonuçta demokrasiyle bu işi yine biz çözdük."

"PARASI YOKSA ESKİ YOLU KULLANIR" DEMİŞTİ

Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe görüşmelerinde söylediği sözlerle de gündeme gelmişti. Aydemir, "Yola çıkarken bizim vatandaşlarımız elini cebine atarlar, bütçelerini kontrol ederler, vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür" demiş