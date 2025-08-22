Aksa Doğalgaz'dan İzinsiz Kazı Uyarısı

Aksa Doğalgaz, yılın ilk 6 ayında, dağıtım bölgelerinde yapılan izinsiz kazılar sonucunda 2 bin 635 doğal gaz hat hasarının meydana geldiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, 62 bin kilometreyi aşan şebekesiyle 7,3 milyon abonesine doğal gaz ulaştırmaya devam ederken, izinsiz kazıların oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti.

Buna göre şirket, yılın ilk yarısında dağıtım bölgelerinde yapılan izinsiz kazılar sonucunda 2 bin 635 doğal gaz hat hasarının meydana geldiğini ve bu hasarların da 82 bin abonenin ortalama 1 saat 45 dakika boyunca gazsız kalmasına neden olduğunu bildirdi.

Şebeke güvenliğini sağlamak amacıyla son teknoloji cihazlarla yürüttüğü kaçak tarama çalışmalarının ilk etabını başarıyla tamamlayan şirket, kaçak oluşumunun en önemli nedeni olan izinsiz kazı yapılması durumuna vurgu yaptı.

Kazı çalışmalarının doğal gaz hattı bulunan bölgelerde dağıtım şirketlerine bilgi verilerek yapılmasıyla vatandaşların hizmet kesintisi yaşamalarının önüne geçilebileceğini bildiren Aksa Doğalgaz, can ve mal güvenliğini tehdit eden daha ciddi olumsuzlukların da engellenebileceğinin altını çizdi.

Aksa Doğalgaz, tarama faaliyetlerini altı aydan kısa periyotlarda OMD (Optical Methane Detector) tip kaçak arama cihazıyla donatılmış son teknoloji araçlarla, bu araçların ulaşamadığı bölgelerde ise el tipi hassas detektörlerle gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "2 bin 635 hat hasarıyla 82 bin abonemiz ortalama 1 saat 45 dakika gazsız kaldı ve toplamda 20 milyon 872 bin 281 lira 96 kuruş tutarındaki 1,5 milyon standart metreküp doğal gaz havaya sızdı. Doğal gaz hatlarına zarar veren bu tür izinsiz kazılar, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmanın yanı sıra ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor. İzinsiz kazılar sırasında hatlara bilinçsizce verilen zararlar, gazın sızarak binalara ve/veya çevreye yayılmasına, kıvılcım ya da açık ateşle temas etmesi durumunda da patlama veya yangınlara neden olabiliyor. Bu tür durumlar maddi kayıplar ile can kayıplarına da yol açabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Aksa Doğalgaz'ın en çok hat hasarı yaşayan bölgesi 819 hasar ile Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi kapsayan Çukurova bölgesi oldu. Çukurova bölgesini sırasıyla 242 hasarla Malatya ve 183 hasarla Şanlıurfa izledi. Altı aylık süreçte 14 hasarla en az hat hasarının görüldüğü Gümüşhane- Bayburt bölgesini, 26 hasarla Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey bölgesi takip etti.

Ekiplerin hızlı müdahaleleri sayesinde abonelerin günlük yaşamını büyük ölçüde etkileyen durumların önüne geçildiğine işaret eden Aksa Doğalgaz, izinsiz kazı faaliyetlerinin ciddi riskleri beraberinde getirdiğini, gerekli hassasiyetin tüm kurum ve kuruluşlarca gösterilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Şirket, şu uyarılarda bulundu:

"Doğal gaz hattı bulunan sokaklardan mahallelere tüm lokasyonlarda izinsiz kazı yapmak yasak. Başta can ve mal güvenliğini sağlanması ve herhangi bir hasar oluşmaması için su, elektrik ve internet altyapısı, bahçe düzenlemeleri, ağaç dikimi, çocuk parkı yapımı gibi kazı çalışmalarının Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ve/veya ilgili belediyenin koordinasyonunda doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde olması gerekiyor. Bunun için de 444 4 187 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezi ile iletişime geçilebilir. Herhangi bir kazı çalışmasına dair şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız ise 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattımızı arayabilir."