Aksa Enerji'nin FAVÖK Marjı %29'a Yükseldi

Aksa Enerji, 2025'in ilk çeyreğinde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılık (FAVÖK) marjını 5 puan artışla yüzde 29'a yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alarak sektörde öncü rolünü güçlendiren Aksa Enerji, dijital dönüşüm çalışmalarına ve yurt dışı operasyonlarına da hız kattı.

Toplam 7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3 bin megavat üzeri kurulu gücüyle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, 2025'in ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye, Afrika ve Orta Asya'daki yatırımlarına aralıksız devam eden şirketin ilk çeyrek dönemindeki FAVÖK'ü 2,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5 puan artışla yüzde 29'a ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, 2025'nin ilk çeyreğinde stratejik girişimlerle kaydedilen ilerlemenin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Uluslararası yatırımlarımızla global ölçekteki büyümemizi sürdürürken aynı zamanda ülkemizde enerji sektöründeki yeniliklere de öncülük ediyoruz. Talimercan santralimizin çok kısa bir sürede basit çevrim olarak devreye alınması ve Türkiye'deki depolamalı yenilenebilir enerji projelerimiz, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş büyümeye olan bağlılığımızın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kazancı, dijital dönüşüm yatırımları ile operasyonel mükemmellik düzeyinin daha da ileriye taşındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Süreçlerimizi dijital sistemlerle güçlendirerek hızla değişen enerji ekosistemindeki güçlü konumumuzu pekiştiriyoruz. 2030'a doğru ilerlerken sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimizi kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik, verimlilik ve inovasyon odağındaki çalışmalarımızla tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz."

Depolamalı enerji santralleriyle yeni dönem

Aksa Enerji, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansını alarak bu alanda önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Mersin'deki 100,08 megavat kurulu gücündeki depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesinin tüm Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve izin süreçlerini tamamlayan Aksa Enerji, depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansı ile bu alandaki öncü rolünü ve sürdürülebilir enerji üretimine olan güçlü taahhüdünü ortaya koydu.

Aksa Enerji, Türkiye'nin dört bir yanında geliştirmeye devam ettiği en son teknolojiye sahip depolamalı rüzgar ve güneş santrali projeleriyle, toplam 891,41 megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Dijital dönüşümle verimlilik artırılıyor

Aksa Enerji, dijitalleşme alanında önemli bir adım atarak dijital dönüşüm programı "Project Nexus"u hayata geçirdi.

Bu program ile şirket, 7 ülkedeki tüm operasyonlarını tek bir dijital platform altında birleştirerek verimliliğini ve karar alma hızını artırmayı hedefliyor.

Project Nexus kapsamında süreçlerin sadeleşmesi, veri analitiği ve raporlama kabiliyetlerinin güçlenmesi sayesinde Aksa Enerji'nin global operasyonlarında yüksek operasyonel mükemmellik sağlanacak ve şirketin rekabetçiliği ve iş süreçlerindeki etkinliği üst seviyeye taşınacak.

Orta Asya ve Afrika'da yatırımlar tüm hızıyla sürüyor

Aksa Enerji'nin Orta Asya'daki en önemli büyüme hamlelerinden biri olan Özbekistan Talimercan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali yılın ilk çeyreğinde basit çevrim olarak devreye alındı.

Toplam 430 megavat kurulu güce sahip santralin üretime geçmesiyle Aksa Enerji'nin bu ülkedeki toplam kurulu gücü 1220 megavata ulaşıyor.

Talimercan Santrali'nin devreye girmesi, şirketin Orta Asya'daki varlığını ve kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölgenin enerji arzına güçlü bir katkı sağlayacak.

Şirket, Orta Asya'daki bir diğer yatırımını sürdürdüğü Kazakistan'da ise örnek bir iş güvenliği başarısına imza attı.

Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde yapımı devam eden 240 megavatlık doğal gaz santralinde, inşaat sürecinde 2 milyon kişi-saat boyunca hiç iş kazası yaşanmadı.

Bu kazasız çalışma performansı, Aksa Enerji'nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kararlılığını gösteren önemli bir kilometre taşı oldu.

Karbon salımı azaltılırken finansal performans güçlendiriliyor

Aksa Enerji'nin Afrika kıtasındaki yatırımları kapsamında Gana'daki 370 megavat kapasiteli Tema Enerji Santrali'nde gerçekleştirilen çift yakıta (doğalgaz ve HFO) dönüşüm projesi yılın ilk çeyreğinde tamamlandı.

Böylelikle, şirket, karbon salımını azaltırken finansal performansını da güçlendirecek.

Aksa Enerji, Gana'da devam eden bir diğer yatırım olan Kumasi şehrindeki doğal gaz kombine çevrim santrali ile 179 megavatlık bir enerji üretim ünitesini 2025 yılı içinde devreye almayı planlıyor.

Böylece Gana'nın elektrik arzı güvenliği için önemli bir adım atılmış olacak.

Batı Afrika'daki bir diğer yatırım olan Senegal doğal gaz santralinin kurulum çalışmaları ise kamu-özel sektör iş birliği modeliyle devam ediyor.

255 megavat kurulu güce sahip olacak bu kombine çevrim santrali, Senegal'in ilk doğal gaz yakıtlı elektrik üretim tesisi olacak.

Aksa Enerji, global ölçekte sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyen yatırımları ve yenilikçi enerji çözümleriyle sektöre öncülük etmeye devam edecek.