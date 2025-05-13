Aksa Enerji'nin FAVÖK Marjı %29'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aksa Enerji'nin FAVÖK Marjı %29'a Yükseldi

Aksa Enerji, 2025'in ilk çeyreğinde FAVÖK marjını %29'a çıkararak önemli bir başarı elde etti.

13.05.2025 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Enerji, 2025'in ilk çeyreğinde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılık (FAVÖK) marjını 5 puan artışla yüzde 29'a yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alarak sektörde öncü rolünü güçlendiren Aksa Enerji, dijital dönüşüm çalışmalarına ve yurt dışı operasyonlarına da hız kattı.

Toplam 7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3 bin megavat üzeri kurulu gücüyle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, 2025'in ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye, Afrika ve Orta Asya'daki yatırımlarına aralıksız devam eden şirketin ilk çeyrek dönemindeki FAVÖK'ü 2,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5 puan artışla yüzde 29'a ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, 2025'nin ilk çeyreğinde stratejik girişimlerle kaydedilen ilerlemenin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Uluslararası yatırımlarımızla global ölçekteki büyümemizi sürdürürken aynı zamanda ülkemizde enerji sektöründeki yeniliklere de öncülük ediyoruz. Talimercan santralimizin çok kısa bir sürede basit çevrim olarak devreye alınması ve Türkiye'deki depolamalı yenilenebilir enerji projelerimiz, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş büyümeye olan bağlılığımızın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kazancı, dijital dönüşüm yatırımları ile operasyonel mükemmellik düzeyinin daha da ileriye taşındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Süreçlerimizi dijital sistemlerle güçlendirerek hızla değişen enerji ekosistemindeki güçlü konumumuzu pekiştiriyoruz. 2030'a doğru ilerlerken sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimizi kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik, verimlilik ve inovasyon odağındaki çalışmalarımızla tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz."

Depolamalı enerji santralleriyle yeni dönem

Aksa Enerji, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansını alarak bu alanda önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Mersin'deki 100,08 megavat kurulu gücündeki depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesinin tüm Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve izin süreçlerini tamamlayan Aksa Enerji, depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansı ile bu alandaki öncü rolünü ve sürdürülebilir enerji üretimine olan güçlü taahhüdünü ortaya koydu.

Aksa Enerji, Türkiye'nin dört bir yanında geliştirmeye devam ettiği en son teknolojiye sahip depolamalı rüzgar ve güneş santrali projeleriyle, toplam 891,41 megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Dijital dönüşümle verimlilik artırılıyor

Aksa Enerji, dijitalleşme alanında önemli bir adım atarak dijital dönüşüm programı "Project Nexus"u hayata geçirdi.

Bu program ile şirket, 7 ülkedeki tüm operasyonlarını tek bir dijital platform altında birleştirerek verimliliğini ve karar alma hızını artırmayı hedefliyor.

Project Nexus kapsamında süreçlerin sadeleşmesi, veri analitiği ve raporlama kabiliyetlerinin güçlenmesi sayesinde Aksa Enerji'nin global operasyonlarında yüksek operasyonel mükemmellik sağlanacak ve şirketin rekabetçiliği ve iş süreçlerindeki etkinliği üst seviyeye taşınacak.

Orta Asya ve Afrika'da yatırımlar tüm hızıyla sürüyor

Aksa Enerji'nin Orta Asya'daki en önemli büyüme hamlelerinden biri olan Özbekistan Talimercan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali yılın ilk çeyreğinde basit çevrim olarak devreye alındı.

Toplam 430 megavat kurulu güce sahip santralin üretime geçmesiyle Aksa Enerji'nin bu ülkedeki toplam kurulu gücü 1220 megavata ulaşıyor.

Talimercan Santrali'nin devreye girmesi, şirketin Orta Asya'daki varlığını ve kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölgenin enerji arzına güçlü bir katkı sağlayacak.

Şirket, Orta Asya'daki bir diğer yatırımını sürdürdüğü Kazakistan'da ise örnek bir iş güvenliği başarısına imza attı.

Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde yapımı devam eden 240 megavatlık doğal gaz santralinde, inşaat sürecinde 2 milyon kişi-saat boyunca hiç iş kazası yaşanmadı.

Bu kazasız çalışma performansı, Aksa Enerji'nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kararlılığını gösteren önemli bir kilometre taşı oldu.

Karbon salımı azaltılırken finansal performans güçlendiriliyor

Aksa Enerji'nin Afrika kıtasındaki yatırımları kapsamında Gana'daki 370 megavat kapasiteli Tema Enerji Santrali'nde gerçekleştirilen çift yakıta (doğalgaz ve HFO) dönüşüm projesi yılın ilk çeyreğinde tamamlandı.

Böylelikle, şirket, karbon salımını azaltırken finansal performansını da güçlendirecek.

Aksa Enerji, Gana'da devam eden bir diğer yatırım olan Kumasi şehrindeki doğal gaz kombine çevrim santrali ile 179 megavatlık bir enerji üretim ünitesini 2025 yılı içinde devreye almayı planlıyor.

Böylece Gana'nın elektrik arzı güvenliği için önemli bir adım atılmış olacak.

Batı Afrika'daki bir diğer yatırım olan Senegal doğal gaz santralinin kurulum çalışmaları ise kamu-özel sektör iş birliği modeliyle devam ediyor.

255 megavat kurulu güce sahip olacak bu kombine çevrim santrali, Senegal'in ilk doğal gaz yakıtlı elektrik üretim tesisi olacak.

Aksa Enerji, global ölçekte sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyen yatırımları ve yenilikçi enerji çözümleriyle sektöre öncülük etmeye devam edecek.

Kaynak: AA

Aksa Enerji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji'nin FAVÖK Marjı %29'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

19:25
ABD Başkanı Trump: Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdık
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:55:48. #7.11#
SON DAKİKA: Aksa Enerji'nin FAVÖK Marjı %29'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.