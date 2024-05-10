Aksa Enerji\'nin FAVÖK ve net kar marjı arttı

Ekonomi

Aksa Enerji'nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak yüzde 22'ye yükseldi ve net kar marjı da yüzde 10'luk artışla yüzde 16'ya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2023 konsolide finansal sonuçlarının duyurulduğu bildirildi.

Buna göre, 7 ülkede 10 santral operasyonu ve 4 farklı ülkede eş zamanlı devam eden yatırımlarıyla bugün itibarıyla toplam 2 bin 627 megavat kurulu güce sahip Aksa Enerji, geçen yıl FAVÖK marjını bir önceki yıla göre 7 puanlık artışla yüzde 22 seviyesine yükseltti, net kar marjı ise 10 puan artışla yüzde 16'ya ulaştı.

Aksa Enerji'nin 2023 performansında karlılık odaklı portföy yönetimi etkili oldu. Şirket, 2023'te Orta Asya ve Afrika gibi stratejik pazarlarda önemli yatırımlarda bulundu.

Mart 2022'den beri 740 megavatlık kurulu güç ile Özbekistan'da faaliyet gösteren Aksa Enerji, Kasım 2023'te Talimercan şehrinde 430 megavat kurulu güçte doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren yeni bir anlaşma imzaladı. Santralin faaliyete geçmesiyle şirketin ülkedeki kurulu gücü 1170 megavat seviyesine çıkacak.

Öte yandan şirket, bu dönemde yeni bir anlaşma ile Orta Asya'daki yatırımlarına Kazakistan'ı da ekledi. Kazakistan'ın Kızılorda şehrindeki santral yatırımının hayata geçmesiyle birlikte Aksa Enerji bölgeye ilk defa hem ısı hem de elektrik tedariki gerçekleştirecek. Kazakistan'daki büyüme hedefinin ilk ve önemli adımı olan bu santralin, 2025'te faaliyete geçmesi planlanıyor.

Afrika kıtasında ise şirket, Nisan 2023'te Electricity Company of Ghana ile 350 megavat kurulu gücünde Kumasi kombine çevrim doğal gaz santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre şirket, dolar bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması ile Gana'da doğal gaz dönüşümü ile sürdürülebilir enerjiye geçiş konusundaki adımlarını güçlendirdi.

"Ülkelerin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, sürdürülebilirlik ve yüksek büyüme hedefleri kapsamında devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlara ve etkin bilanço yönetimine dikkati çekti.

Kazancı, geçen yıl coğrafi çeşitliliği artırmaya yönelik güçlü adımlar attıklarını ve faaliyet gösterdikleri ülkelerde sözleşmelerini yenileyerek kapasite artırımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Stratejik yatırımlarımızın karlılığa olumlu etkisi ve etkin bilanço yönetimiyle birlikte yatırımlarımızın devam ettiği dönemde net finansal borcumuzun FAVÖK'e oranı 1,6 çarpan seviyesinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Geçen yıl İç Anadolu ve Ege Bölgeleri'nde 8 şehirde toplam 831 bin 41 megavat kurulu güve sahip olacak RES ve GES depolamalı yenilenebilir enerji santrali ön lisansı almaya hak kazandıklarını anımsatan Kazancı, bu yatırımların gelecek 5 yılda faaliyete geçmesini planladıklarını kaydetti.

Kazancı, hedeflerinin Türkiye'nin küresel enerji piyasalarındaki konumunu güçlendirirken aynı zamanda ülkelerin enerji arz güvenliğine katkı sağlamak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize duyduğumuz güven ve adanmışlıkla küresel piyasalardaki atılımlarımıza hız kattığımız bir dönemdeyiz. 2023'te gerçekleştirdiğimiz yeni anlaşmalarla Orta Asya'dan Güney Afrika'ya geniş bir coğrafyada enerji yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Özbekistan Santrali Projesi'nin Aksa Enerji'nin varlık portföyündeki döviz bazlı gelirleri çeşitlendirerek 'Sürdürülebilir Yüksek Büyüme' stratejisini destekleyeceğine inanıyoruz. Talimercan ve Kızılorda yatırımlarımız da yine bu stratejik yaklaşımın ürünleri. Önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi planlanan Gana-Kumasi ve Senagal-St Louis santral atılımımızla da ülkelerin enerji arz güvenliğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2030 Stratejimizi kapsayan tüm bu çalışmalarımız, finansal başarımızı ve performansımızı güçlendirirken 5 kıtada faaliyet hedefimize de bizi adım adım yaklaştırıyor."