Alanya'da avokado üreticilerinin rekolte beklentisi 60 milyon adet

Türkiye'nin avokado üretiminin yüzde 70'nin yapıldığı Alanya'da üreticiler, erkenci cins "clifton"un hasadına hazırlanıyor.

Antalya'da geçen yıl aşırı sıcak hava ve orman yangınları dolayısıyla verim kaybı yaşanan avokadoda üreticiler bu yıldan umutlu. Yaz sezonunun ilk hasadına hazırlanan üreticiler, hava şartlarının beklendiği gibi seyretmesi halinde geçen yıldan daha fazla ürün elde etmeyi bekliyor.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, AA muhabirine, avokado üreticilerini hasat heyecanının sardığını söyledi.

Erkenci cins "clifton"un irileşmeye başladığını belirten Sevilgen, "Bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ağustos ayı başlarında ilk hasadımızı yapacağız. Yoğunluğumuz 10'uncu ayda başlıyor. Nisandan ağustosa kadar ürün boşluğumuz var. Hedefimiz bu aylarda da üretimi yoğunlaştırmak." dedi.

Üretimin olmadığı dönemde iç piyasaya giren ithal avokadonun 12 lira gibi yüksek bir fiyattan satıldığını dile getiren Sevilgen, yerli üretimin olduğu dönemlerde ise ithal ürünlerin 4 liradan alıcı bulduğunu ifade etti. Sevilgen, "İthal orta boy avokadoyu şimdi 12 liraya satıyorlar. Yerli üretim olunca da önünü kesmek için fiyatı düşüyorlar. Ayrıca bizim avokadoların boyu, yağ oranı ve besin değeri ithalden daha yüksek. Bu anlamda da yerli üretime destek verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Ağaçları sık sulayarak rekolteyi korumaya çalışacağız"

Sıcak hava ve orman yangınları nedeniyle geçen yıl rekoltenin beklentilerinin altında kaldığını söyleyen Sevilgen, bu yıl verimin daha yüksek olacağını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 50 milyon adet ürün aldıklarını ifade eden Sevilgen, "Beklentimiz bu yıl 60 milyon adet avokado ama havalar sıcak gidiyor. Umarım bu sıcaklık devam etmez ve ürünlerimizin dökülmesine neden olmaz. Özellikle bu sıcak zamanlarda ağaçları sık sulayarak rekolteyi korumaya çalışacağız. Üreticilerimize ağaçları, bahçeleri sık sık sulamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

"10 yıl sonra 100 milyon adete gelmek istiyoruz"

Sevilgen, Kovid-19 salgını öncesi 13 ülkeye yaklaşık 15 milyon adet avokado ihracatı yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Daha fazla avokado ihracatı yapabiliriz. Avrupa'ya yakın olmamız bizleri avantajlı kılsa da ülkemizde avokado belirli ve kısıtlı alanlarda yetişiyor. Yetişen alanlarda üretimi artırmamız gerekiyor. 10 yıl sonra 100 milyon adete gelmek istiyoruz. Bunu sağlayacak potansiyelimiz var ancak iklimsel ve doğal şartların neden olduğu sıkıntılar da bizlerden kaynaklanan problemler de var."

Alanya'da yaklaşık 15 yıldır avokado yetiştiren Hakan Sayar da bahçelerinde 7-8 cins avokado bulunduğunu dile getirerek, "Her yıl ürün aldığımız bahçemizde 3-4 aylık boşluk oluyor. Bu süre dışında bahçemizde her zaman avokado bulunuyor. Bizler avokado üretiminden ve avokadoya ilgiden memnunuz. Üreticisini ekonomik olarak üzmüyor." diye konuştu.