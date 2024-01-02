Alaşehir Gümrüğü'nden 230 bin ton tarımsal gıda ihraç edildi

Manisa'nın Alaşehir Gümrüğünden 2023 yılında 155 farklı kalemde 125 bini yaş olmak üzere 230 bin ton tarımsal ürün 80 ülkeye ihraç edildi

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür hedeflerinin 2024 yılında bu rakamları daha da yukarılara çekmek olduğunu söyledi

MANİSA - Manisa'nın denizi ve limanı olmayan Alaşehir Gümrüğünden 2023 yılında 155 farklı kalemde 125 bini yaş olmak üzere toplam 230 bin ton tarımsal ürün 80 ülkeye ihraç edildi. Rekolte düşüklüğüne rağmen yapılan ihracatla ülkeye 500 milyon dolar döviz girdisi kazandırıldığını aktaran Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür hedeflerinin 2024 yılında bu rakamları daha da yukarılara çekmek olduğunu söyledi.

Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2023 yılında 80 farklı ülkeye ihracat yapıldı. Denizi ve limanı olmayan ilçedeki gümrükten toplam 11 bin 909 bin tır çıkış yaptı. Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm ihracatı, dünya genelinde yaşanan mildiyö hastalığına rağmen sevindirici rakamlara ulaştı. Alaşehir'den geçen yıl 155 kalemde toplam 230 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. İhracatta 121 bin ton ile yaş üzüm başı çekerken, üzümü 30 bin ton ile kiraz, 6 bin ton ile armut, 5 bin ton ile domates ve elma takip ederken, 155 değişik kalemde ürün ihracatı yapıldı.

Alaşehir'den 80 farklı ülkeye ihracat

Üzümün başkenti Alaşehir'den, çekirdeksiz sultaniye üzüm ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığına dikkat çeken Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Bu sene 230 bin ton tarımsal gıda ürünü ihracatı yaptık. Bunun 121 bin tonu yaş üzüm olarak gitti. 80 farklı ülkeye ihracat yaptık. Maddi değeri yaklaşık 500 milyon dolara yakındır. Geçen yıl ki rakamlar da 500 milyon dolara yakındı. Üretim artışı olmaması bu sene rakamlarımızın azalmasına neden oldu. Bu sene ihracat rakamının ve üretim rakamlarının azalması ihracatımızı azalttı. Bunda en büyük faktör, üzümün olgunlaşma evresinde mildiyö hastalığına yakalandığı için üretimde büyük rekolte düşüklüğü oldu. Bunun haricinde Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğundan Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan ve benzer ülkelerden üzüm aldı. Aynı coğrafyada olduğumuz için üzüm ihracatını onlarda yapıyor. Onun için üzüm ihracatında biraz azalma var. Bunun haricinde Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Bizim burada yapmamız gereken üzümü daha kaliteli daha iyi bir ürün, MRL değerleri dünya standartları altında bir ürün yetiştirirsek, üzümü çok daha rahat satabiliriz. Daha rahat pazar bulabiliriz. Bugün dünyanın güney yarım küresinde de üzüm yetiştiriliyor. Onlarla da rekabet ediyoruz ancak biz bu işi kaliteli ve iyi bir ürün geliştirerek iyi bir üretim yaparsak, iyi bir pazarlama yaparsak bu sorunları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Alaşehir Gümrüğünden 2021 yılında 230 bin ton olarak gerçekleşen ihracat 2022 yılında 186 bin ton olarak gerçekleşmişti.