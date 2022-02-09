Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale" tanıtıldı

Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale"nin dünya gösterimi online bir toplantı ile gerçekleştirildi.

Tofaş açıklamasına göre, kurulduğu 1910 yılından bu yana sporcu DNA'sına sadık kalan Alfa Romeo, bağlanabilirlik ve elektrikliye geçiş çağına Tonale ile giriş yapıyor. İsmini, Alpler'in Stelvio Geçidi ile Tonale Geçidi'nden alan model, Alfa Romeo'nun ilk elektrikli ve ilk kompakt SUV'u olarak öne çıkıyor.

Alfa Romeo için dönüşümün simgesi olan ve gerçek bir elektrikli sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan Tonale, Alfa Romeo tarafından geliştirilen hibrit ve dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir (Plug-in Hybrid Q4) hibrit versiyon olmak üzere iki elektrik destekli model ve 2'inci seviye otonom sürüş özelliği ile dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Kompakt boyutları, tasarımı ve Alfa Romeo'ya özgü çizgileri taşıyan Tonale, İtalyan markanın mirasının ve yeni beklentilerin uyumunu yansıtıyor. Alfa Romeo'nun manifestosuna uygun olarak, her detayın sürücünün ihtiyaçlarına göre tasarlandığı otomobilde, ergonomi, yüksek kaliteli malzemeler ve dinamizm sayesinde sürüş keyfi hedefleniyor. Kökenlerini aldığı konsept otomobilin tasarımına sadık kalan Tonale, özellikleriyle markanın mirası ile tasarım unsurları arasında bir sentez oluşturuyor. Model, 4,53 metre uzunluk, 1,84 metre genişlik ve 1,6 metre yüksekliğiyle Alfa Romeo'ya özgü tasarım anlayışını yansıtıyor.

Tasarımcıların "GT Line" ismini verdiği, otomobilin arkasından başlayarak farlara kadar uzanan ve Giulia GT'nin formlarından esinlenen çizgi aracın yan kısmına karakter verirken 8C Competizione gibi modelleri çağrıştıran bir görünüm kazandırıyor. Aracın önünde, özgün üçgen ızgara ve merkezi olarak konumlandırılan Alfa Romeo arması bulunuyor. Yeni Tam-LED Uyarlanabilir Matrix'li "3+3" farlar, SZ Zagato veya Proteo konsept otomobillerini çağrıştırıyor. Üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında bir görünüm oluştururken, gündüz sürüş farları, sinyaller ve "karşılama ve uğurlama" işlevleri ile aydınlatma koşullarını sunuyor. Üç modüllü far, hayatı kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini destekleyen farklı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Uyarlanabilir Sürüş Farı kısa farları hıza ve özel sürüş koşullarına göre ayarlıyor, ikinci modül "Parlamayan Uzun Far" işlevi ile diğer araç kullanıcılarının gözünde parlama yapmamak için önde ilerleyen ve/veya karşıdan gelen araçları otomatik olarak algılıyor ve üçüncü modül dönüş yönünü aydınlatarak viraj aydınlatması sunuyor. Bu teknolojiler, geleneksel halojen farlarla kıyaslandığında iki kat ışık yoğunluğu, daha düşük emisyon, daha fazla dayanıklılık ve enerji tasarrufu ile gelişmiş verimlilik seviyesi sunarken daha az göz yorgunluğu ile sürüş konforunu ve sürüş güvenliğini arttırıyor. 8C Competizione tarzında arka cam kadar, "çevirmeli telefon kadranı" tarzındaki jantlar da Alfa Romeo tarzını yansıtıyor. Kabin içinde ise alüminyumun sağlamlığı ve Alcantara ile deri koltuklar sunuluyor. Tonale'nin "Teleskopik" gösterge paneli, Alfa Romeo stil matriksi ve 3 kollu spor direksiyon gibi detaylar, sürüş tutkunlarına dinamik bir iç mekan sunuyor.

NFT dijital sertifikalı otomobil

Alfa Romeo, Tonale ile değiştirilemeyen dijital varlık (NFT) teknolojisini de pazara sunuyor. Alfa Romeo, her an kullanılabilen ve sürdürülebilir olan bu araç dışı özellikle markanın değişimindeki yenilikçi yönünü vurguluyor. Tonale'nin NFT sertifikası, müşterinin onayı ile aracın tüm verilerini kaydederek, uygun şekilde bakımının yapıldığını belgeleyerek ikinci el değerini yükseltecek bir etki yaratacak sertifika oluşturuyor. NFT sertifikası, ikinci el otomobil pazarında, kullanıcıların veya bayilerin güvenebileceği ek bir güvenlik kaynağı da oluşturacak.

Tonale, markanın elektrikliye geçişinde giriş noktasını oluşturuyor. Tonale ile Alfa Romeo'ya özel 160 HP'lik Hybrid VGT (Değişken Geometrili Turbo) motor sunuluyor. Motor gücünü 7 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı şanzıman üzerinden yola aktarırken 48 voltluk 15 kW, 55 Nm "P2" elektromotor, içten yanmalı motor kapalıyken tekerlekleri hareket ettiriyor. Sistemin elektrikli sürüş işlevi, düşük hızlardaki sürüşlerde veya park-manevra anında elektrik modunda ilk hareket veya sürüşü mümkün kılıyor. Tanıtımla birlikte, yine 7 vitesli Alfa Romeo TCT ve 48 volt "P2" elektromotorla 130 HP'lik hibrit versiyon da satışa sunuluyor.

0-100 km/s hızlanmasını 6,2 saniyede tamamlayan 275 hp Plug-in Hybrid Q4 çekiş ile yüksek performans seviyesi sunarken, tamamen elektrik modunda şehir içinde 80 km'ye varan menzile ulaşıyor. Plug-in Hybrid güç-aktarma sisteminde standart olan Q4 çekiş, sürüş güvenliği ve keyfi sağlıyor. Ürün gamını 130 HP güç ve 320 Nm torka sahip 6 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekiş sistemiyle eşleşmiş yeni 1,6 litre turbo dizel motor tamamlıyor.

Alfa Romeo, Tonale ile markanın tüm ürün yelpazesini kapsayacak yeni hizmetler sunuluyor. Tonale ile başlayan bu sistemde aracın ana bileşenleri için 5 yıl garanti sunulmaya başlanıyor. Tonale'nin hibrit versiyonundaki bataryalar için 8 yıl veya 150 bin km garanti süresi de sunuluyor.

Sezgisel HMI arayüz

Alfa Romeo Tonale, toplam 22,5 inçlik 2 ekrandan oluşan sezgisel bir kullanım sunan İnsan Makine Arayüzü'nden (HMI) oluşan yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kişiselleştirilebilen Android işletim sistemi ve 4G bağlantılı kablosuz havadan (OTA) güncellemelerle yeni bilgi-eğlence sistemi her zaman güncel içerik, işlev ve hizmetler sunuyor. Gösterge panelinin ortasında, geleneksel "teleskopik" tasarımıyla, otomobilin tüm verilerine ve otonom sürüş teknolojileri ayarlarına erişim sağlayan tamamen dijital 12,3 inç TFT ekran bulunuyor. Gösterge ayrıca, Gelişmiş (Evolved), Rahatlatıcı (Relaxed) ve markanın ikonik renklerine sahip Gelenekçi (Heritage) olmak üzere üç seçenek halinde yeniden yapılandırılabiliyor. Ön konsolun ortasına 10,25 inçlik dokunmatik ekran güncel akıllı telefonlarla benzer kullanım arayüz ile kullanım kolaylığı sunuyor. Her kullanıcının kendine ait otomobil ayarlarının ve uygulamaların olduğu bir anasayfa oluşturabildiği, "sürükle ve bırak" mantığıyla kullanılan arayüz kişiselleştirme, sezgisel bir kullanım sunma, gelişmiş grafik bileşenler ve "widget"lar ile çalışmak üzere geliştirildi. Yatay kaydırma ile Alfa D.N.A., radyo, medya, telefon, uydu navigasyon, klima, bağlantılı hizmetler ve ADAS olmak üzere menülere ulaşılabiliyor.

Tonale, sürüş keyfini engellemeden maksimum sürüş güvenliği sunmak üzere, hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2'inci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı. Tonale, otomobilin çevresini dikey ve yanal olarak izleyen ön kamera ile "Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme (IACC)" ve "Şerit Ortalama (LC)" sistemlerini birleştirerek Seviye 2 otonom sürüşü mümkün kılıyor. Sistem, öndeki araçlarla güvenli bir mesafeyi korumak için otomobilin hızını otomatik olarak ayarlayan "Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme", "Trafik İşareti Tanımlama Sistemi" ve "Akıllı Hız Sabitleme" sistemlerini kullanıyor. Entegre kamerayı kullanan sistem trafik işaretlerini algılıyor, bunları ekranda gösteriyor, sürücüyü mevcut hız sınırı konusunda uyarıyor ve sürücünün hızını tespit edilen sınıra düşürmesini öneriyor. Sürücü kabul ederse, hız sabitleyici ayarları otomatik olarak ayarlanıyor. Şerit Ortalama sistemi ise yoğun trafik koşullarında bile aracı şeridin ortasında tutmak için aracın yanal hareketini kontrol ediyor.

Güvenliğe hizmet eden sistemler

Alfa Romeo Tonale'de, günlük sürüş ihtiyaçlarına uygun, sürüşü kolaylaştıran aktif ve pasif güvenlik özellikleri birlikte yer alıyor. Ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra sürücü, araç ve yol arasındaki etkileşimi sağlayan donanım ve teknolojiler standart olarak sunuluyor. Yaya veya bisikletçiyi algılayarak sürücüyü tehlikeye karşı uyaran ve bir yaya veya bisikletli ile çarpışmayı önlemek veya etkilerini azaltmak için aracı tamamen durduran "Hassas Yol Kullanıcıları ile Otonom Acil Durum Fren" veya sürücü yorgunluğunu algılamak için aracın hareketlerini denetleyen "Sürücü Yorgunluk Algılama" gibi sistemler, Tonale'deki standart özelliklerden birkaçı olarak öne çıkıyor. Otomobilde ayrıca "Arka Koltuk Hatırlatma Uyarısı" da bulunuyor. Sistem, bagaj kapağından arka koltuğa yerleştirilen nesneleri algılayabiliyor. Kullanıcı aracı kilitlediğinde sistem sürücüyü uyarıyor ve ark koltukta bir nesne olduğunu hatırlatıyor. Tonale'de "Kör Nokta Algılama" ve "Arka Çapraz Trafik Uyarısı" gibi güvenlik unsurları da yer alıyor. Geri manevra anında, yandan gelen araçlara karşı sürücüyü uyaran "360 derece görüşlü kamera" ön ızgaraya, dikiz aynalarına ve bagaj kapağına entegre edilen dört adet yüksek çözünürlüklü kamera ile yakaladığı aracın çevresine ait görüntüyü kılavuz çizgileriyle birlikte 10,25 inçlik ekranda gösteriyor.

Yeni 4 silindirli turbo beslemeli motor, termodinamiği optimize etmek ve yakıt tüketiminden tasarruf etmek için hibrit kullanıma uygun olacak şekilde tasarlandı. Miller döngüsünde çalışan motor, yüksek sıkıştırma oranına (12.5: 1), kompakt yanma odalarıyla yeni bir silindir kafasına, çift değişken supap zamanlaması ve özel yüksek devirli emme portlarına sahip bulunuyor. Ayrıca, 350 barlık tamamen yeni yüksek basınçlı direkt enjeksiyon sistemiyle donatılıyor. Alfa Romeo için özel olarak tasarlanan 160 HP'lik versiyon, yüksek verimlilik seviyesini korurken, daha düşük devirlerde yüksek gaz tepkisi ve daha sportif bir sürüş için yüksek yeni bir değişken geometrili turbo besleme ile donatılıyor. Giriş seviyesi versiyon 130 HP güç ve 240 Nm tork üretiyor.

Tonale, sadece elektromotoru kullanarak çeşitli sürüş senaryolarında çalışabiliyor. e-Creeping, düşük hızlarda aracın hareketini tamamen elektrikli motor ile gerçekleştiriyor. e-Launch, çalışma anında sadece elektrik motorun kullanımını sağlıyor. e-Queueing, otomobilin trafik sıkışıklığında "dur-kalk" düzeninde ilerlemesini sağlıyor. e-Park, park etme manevralarını kolay, pratik ve sessiz hale getiriyor.