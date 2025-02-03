Algbio, Suda Çözümler Yarışması'nda 350 Bin Lira Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Algbio, Suda Çözümler Yarışması'nda 350 Bin Lira Kazandı

Algbio, Suda Çözümler Yarışması\'nda 350 Bin Lira Kazandı

Algbio, Wtech'in düzenlediği yarışmada sürdürülebilir çözümleriyle 350 bin liralık ödül aldı.

03.02.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknolojide Kadın Derneği'nin (Wtech) düzenlediği Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nda, biyoyakıt, biyoplastik ve sürdürülebilir ürünler üreten Algbio 350 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Enerjisa Enerji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, çevre problemlerine ekonomik sürdürülebilirliği dikkate alarak çözümler üreten Algbio 350 bin liralık ödülü almaya hak kazandı.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu Zehra Öney, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın kadın liderliğini destekleyerek su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için yenilikçi çözümler geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Öney, dünya genelinde 2,2 milyar insanın güvenilir temiz suya erişemediğini ve 3,6 milyar insanın yeterli sanitasyon hizmetinden yoksun olduğunu belirterek, 2050'ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü aktardı.

Kadın mühendislerin ve girişimcilerin, geliştirdikleri projelerle yalnızca çevresel sorunlara değil, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağladığını dile getiren Öney, şöyle devam etti:

"Yalnızca bir çevre felaketi değil, biyoçeşitliliği tehdit eden ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük bir uyarı niteliği taşıyan bir kriz. Su, sınırsız bir kaynak değil. Onu doğru yönetmek ve erişilebilir, sürdürülebilir hale getirmek için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmalıyız. Dünyada patentli alg teknolojileri, endüstriyel karbondioksit salımını azaltıyor, müsilajın önlenmesine katkı sağlıyor ve atık suların yüzde 95 oranında temizlenerek yeniden kullanılmasını mümkün kılıyor. Yarışmamız tam da bu tür teknolojik ve inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlıyor."

Wtech Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı ve Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk de özel sektörün sivil toplum kuruluşlarına destek olmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Çok başarılı ve rekabetçi geçen bu yarışmanın etkilerini görmekten ve tüm destekçilerinin samimi katkılarından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu başarının sürdürülebilirliği adına 2025 yılında da 'Temiz Enerji' teması ile bir araya geleceğiz." diye konuştu.

"Teknolojide kadının sesinin daha fazla çıkmasını istiyoruz"

Törenin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Esentürk, kadın temsiliyetinin ön planda tutulduğu organizasyonda, yarışmaya katılan girişimcilerin yönetim ekibinde kadınların yer almasının şart koşulduğunu belirterek, fırsat eşitliğiyle daha kapsayıcı bir toplum inşa etmenin önemine inandıklarını söyledi.

Esentürk, dernek olarak kadın girişimcileri desteklemeyi hedeflediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Teknolojide kadının sesinin daha fazla çıkmasını istiyoruz. Bu kapsamda bu alanda yetişmiş kişiler ya da yetişme hayali olan kişilere eğitimler verip onların istihdamlarına öncü olmaya çalışıyoruz. Bu yarışmalarla da teknolojide çözüm üreten kadınların girişimlerini destekliyoruz, ki onlar bu toplumda daha fazla yer alsınlar. Teknolojinin, inovasyonun cinsiyeti yoktur. Burada azim, bilgi, istek ve arzu vardır."

Öney ise, derneğin 2019'dan bu yana eğitim, sürdürebilirlik ve araştırma-ölçümleme alanlarına odaklandığını ifade etti.

Daha önce Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Öney, bu yıl ise temiz su ve sanitasyon alanında kadın girişimcileri desteklemek istediklerini dile getirdi.

Öney, yarışmaya AR-GE ve çözüm odaklılıkta dünya çapında rekabet edebilecek düzeyde girişimcilerin katıldığını belirterek, "Algbio'yu birinci seçtik. Seçerken de biraz zorlandık çünkü ciddi rekabetçi bir seçim oldu. Para ödülünü verdik diye bırakmayacağız. Önümüzdeki dönemde desteklerimize devam edeceğiz." dedi.

Algbio Kurucusu Selen Şenal de mikroalg organizmaları ile endüstriyel atık suları ve karbondioksiti arıttıklarını vurgulayarak, "Biyokütleden, biyoyakıt, biyoplastik gibi biyomalzemeler elde ediyoruz veya potansiyel karbon piyasası açığa çıkartıyoruz. Atık suların içerisinden yüzde 95'e varan oranlarda kirletici dediğimiz müsilaja sebep olan toksik maddeleri giderebiliyoruz." diye konuştu.

Derneğin Çimsa, Decacorn Angels, DFDS, Enerjisa Enerji ve SOCAR Türkiye işbirliğiyle yürüttüğü yarışma, kadın girişimcilerin teknoloji ve inovasyon odaklı fikirleriyle şekillenirken, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir geleceğin inşasında önemli bir adım olmayı hedefliyor.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Akın Börekçi, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Deniz Ülke Kaynak, Decacorn Angels CEO'su Duygu Eren, Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Başkanı Günay Kocasoy, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayriye Karadeniz, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Lütfi Akça ve Çimsa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Çörtelekoğlu yer aldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Algbio, Suda Çözümler Yarışması'nda 350 Bin Lira Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: Algbio, Suda Çözümler Yarışması'nda 350 Bin Lira Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.