Algbio, Suda Çözümler Yarışması\'nda 350 Bin Lira Kazandı

Ekonomi

Teknolojide Kadın Derneği'nin (Wtech) düzenlediği Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nda, biyoyakıt, biyoplastik ve sürdürülebilir ürünler üreten Algbio 350 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Enerjisa Enerji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, çevre problemlerine ekonomik sürdürülebilirliği dikkate alarak çözümler üreten Algbio 350 bin liralık ödülü almaya hak kazandı.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu Zehra Öney, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın kadın liderliğini destekleyerek su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için yenilikçi çözümler geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Öney, dünya genelinde 2,2 milyar insanın güvenilir temiz suya erişemediğini ve 3,6 milyar insanın yeterli sanitasyon hizmetinden yoksun olduğunu belirterek, 2050'ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü aktardı.

Kadın mühendislerin ve girişimcilerin, geliştirdikleri projelerle yalnızca çevresel sorunlara değil, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağladığını dile getiren Öney, şöyle devam etti:

"Yalnızca bir çevre felaketi değil, biyoçeşitliliği tehdit eden ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük bir uyarı niteliği taşıyan bir kriz. Su, sınırsız bir kaynak değil. Onu doğru yönetmek ve erişilebilir, sürdürülebilir hale getirmek için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmalıyız. Dünyada patentli alg teknolojileri, endüstriyel karbondioksit salımını azaltıyor, müsilajın önlenmesine katkı sağlıyor ve atık suların yüzde 95 oranında temizlenerek yeniden kullanılmasını mümkün kılıyor. Yarışmamız tam da bu tür teknolojik ve inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlıyor."

Wtech Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı ve Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk de özel sektörün sivil toplum kuruluşlarına destek olmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Çok başarılı ve rekabetçi geçen bu yarışmanın etkilerini görmekten ve tüm destekçilerinin samimi katkılarından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu başarının sürdürülebilirliği adına 2025 yılında da 'Temiz Enerji' teması ile bir araya geleceğiz." diye konuştu.

"Teknolojide kadının sesinin daha fazla çıkmasını istiyoruz"

Törenin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Esentürk, kadın temsiliyetinin ön planda tutulduğu organizasyonda, yarışmaya katılan girişimcilerin yönetim ekibinde kadınların yer almasının şart koşulduğunu belirterek, fırsat eşitliğiyle daha kapsayıcı bir toplum inşa etmenin önemine inandıklarını söyledi.

Esentürk, dernek olarak kadın girişimcileri desteklemeyi hedeflediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Teknolojide kadının sesinin daha fazla çıkmasını istiyoruz. Bu kapsamda bu alanda yetişmiş kişiler ya da yetişme hayali olan kişilere eğitimler verip onların istihdamlarına öncü olmaya çalışıyoruz. Bu yarışmalarla da teknolojide çözüm üreten kadınların girişimlerini destekliyoruz, ki onlar bu toplumda daha fazla yer alsınlar. Teknolojinin, inovasyonun cinsiyeti yoktur. Burada azim, bilgi, istek ve arzu vardır."

Öney ise, derneğin 2019'dan bu yana eğitim, sürdürebilirlik ve araştırma-ölçümleme alanlarına odaklandığını ifade etti.

Daha önce Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Öney, bu yıl ise temiz su ve sanitasyon alanında kadın girişimcileri desteklemek istediklerini dile getirdi.

Öney, yarışmaya AR-GE ve çözüm odaklılıkta dünya çapında rekabet edebilecek düzeyde girişimcilerin katıldığını belirterek, "Algbio'yu birinci seçtik. Seçerken de biraz zorlandık çünkü ciddi rekabetçi bir seçim oldu. Para ödülünü verdik diye bırakmayacağız. Önümüzdeki dönemde desteklerimize devam edeceğiz." dedi.

Algbio Kurucusu Selen Şenal de mikroalg organizmaları ile endüstriyel atık suları ve karbondioksiti arıttıklarını vurgulayarak, "Biyokütleden, biyoyakıt, biyoplastik gibi biyomalzemeler elde ediyoruz veya potansiyel karbon piyasası açığa çıkartıyoruz. Atık suların içerisinden yüzde 95'e varan oranlarda kirletici dediğimiz müsilaja sebep olan toksik maddeleri giderebiliyoruz." diye konuştu.

Derneğin Çimsa, Decacorn Angels, DFDS, Enerjisa Enerji ve SOCAR Türkiye işbirliğiyle yürüttüğü yarışma, kadın girişimcilerin teknoloji ve inovasyon odaklı fikirleriyle şekillenirken, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir geleceğin inşasında önemli bir adım olmayı hedefliyor.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Akın Börekçi, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Deniz Ülke Kaynak, Decacorn Angels CEO'su Duygu Eren, Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Başkanı Günay Kocasoy, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayriye Karadeniz, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Lütfi Akça ve Çimsa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Çörtelekoğlu yer aldı.