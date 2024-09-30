Almanya'da İzmir Bergama Serbest Bölgesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da İzmir Bergama Serbest Bölgesi Tanıtıldı

Bergama Serbest Bölgesi'nin yatırım fırsatları Almanya'da tanıtıldı, yabancı yatırımlar hedefleniyor.

30.09.2024 18:48
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İzmir Bergama'da kurulu Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin yabancı şirketlere sunduğu fırsatlar, Almanya'da tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin katkılarıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de, İzmir Bergama'da 2,3 milyon metrekare alan üzerine kurulu Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatlara ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Serbest bölgenin danışmanı, Türkiye'nin eski Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Almanya'da çeşitli şehirlerde Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ni tanıtmak için bulunduklarını belirterek, "Temaslarımızda da bazen kurumsal bazen şirket düzeyinde Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımı, Almanya'dan yatırımı çekmeye yönelik sunumlar yapıyoruz." dedi.

Yalçın; İzmir, Ege, Kuzey Ege, Batı Anadolu Serbest Bölge ve genel olarak Türkiye'ye Almanya'dan yatırım çekebilmek için görüşmeler yaptıklarını, serbest bölgelerin 1983'lerden beri yatırım çekmek için, üretim ve ihracat yapmak için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün birçok alandaki ilerlemesi, kalkınması, ekonomisiyle ilgili konularda serbest bölgelerin destek ve yardımcı olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu hafta Almanya'da, özellikle geçen hafta Sayın Ticaret Bakanımızın JETCO toplantısı vesilesiyle yaptığı yararlı temasların üzerine biz de serbest bölge ve Türkiye-Almanya ilişkilerinde ticareti, yatırımı daha da artırmanın yollarını arıyoruz. Türkiye ile Almanya'nın tarihsel ilişkilerinden bahsediyoruz. Türkiye ile Almanya'nın Avrupa kıtası için güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere birçok konudaki işbirliğinden bahsediyoruz. Almanya'daki 5 milyona yakın Türk diasporasının buradaki gücünden, bu ekonomiye yaptığı katkıdan bahsediyoruz. Türkiye'nin jeostratejik öneminden ve yıllardır sürdürdüğü istikrarlı politikalardan bahsediyoruz. Türkiye'nin civarındaki ve tüm dünyayı etkileyen birçok bölgesel, hatta global meselede Türkiye'nin oynadığı ve oynayabileceği rolden bahsediyoruz. Bütün bunlardan ayrı olarak da bölgemize yönelik yapacakları her türlü yatırımda bunun karşılıklı kazan-kazan ilkesine uygun bir yatırım olacağının altını çiziyoruz."

Yalçın, Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerjide yaptığı yatırımların ve özellikle enerji alanında hub (birçok yerden gelen enerjinin birleştiği kavşak noktasında) olmasının avantajlar sunduğunu söyledi.

Ümit Yalçın, buna ilave olarak ülke olarak sunulan birçok avantaj ve serbest bölge olarak sağladıkları vergisiz konulardaki avantajların, Alman yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguladı. Özellikle Çin'le rekabetten dolayı yatırım ve üretim için yeni yerler arayan ve Rusya- Ukrayna savaşı yüzünden Rusya'daki operasyonlarını durdurmuş firmaların Türkiye'yle ilgilendiğini dile getiren Yalçın, birinci hedeflerinin, Türkiye'ye yönelik yatırımları artırarak ülkeyi daha da kalkındırmak olduğunu vurguladı.

Yalçın, "İkinci hedefimiz, ülkemizin içerisinde bizim Kuzey Ege bölgemize, İzmir civarına, Bergama'ya ve Serbest Bölge'ye yatırım çekmek. Bunun için de ümitliyiz ve önümüzdeki dönemde hem Türkiye'ye hem bizim Serbest Bölge'ye yatırımların artacağını düşünüyoruz. Bunun için gerekli koşulların olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Anadolu, Ümit Yalçın, Türkiye, Almanya, Bergama, Ekonomi, Enerji, berlin, Finans, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İzmir Bergama Serbest Bölgesi Tanıtıldı - Son Dakika

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