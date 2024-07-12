Almanya, Mısır'dan yeşil amonyak satın alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya, Mısır'dan yeşil amonyak satın alacak

Almanya, yeşil hidrojen yakıtının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mısır'da üretilecek 259 bin metrik ton yeşil amonyak satın alacak. Almanya'nın 2027-2033 döneminde gerçekleştireceği bu satın alma işlemi, Hollandalı OCI ve Abu Dhabi National Oil Co'nun ortaklığı olan Fertiglobe şirketinin kazandığı bir ihale sonucunda gerçekleşecek. Almanya'nın satın aldığı yeşil amonyak, Mısır'da inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri tarafından üretilecek ve Almanya'nın yıllık amonyak üretiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Bu adım, Almanya'nın sanayide emisyonları düşürmek ve fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığı azaltmak için yeşil hidrojen yakıtının kullanımını genişletme hedefine yönelik atılan bir adımdır.

12.07.2024 14:11
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Almanya, yeşil hidrojen yakıtının kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik olarak Mısır'da üretilecek 259 bin metrik ton yeşil amonyak satın alacak.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 2027-2033'te 259 bin metrik ton yeşil amonyak satın almak için açtığı ihaleyi Hollandalı OCI ve Abu Dhabi National Oil Co'nun ortaklığı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Fertiglobe'nin kazandığı belirtildi.

İhalenin, Almanya'nın 2021'de yeşil hidrojenin küresel pazarda yaygınlaşmasını sağlamak ve yatırımları artırmak amacıyla başlattığı H2Global programı kapsamında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Almanya'nın satın aldığı yeşil amonyağın, 273 megavatlık yenilenebilir enerji santralleri inşa edilen Mısır'da üretileceği aktarıldı.

Mısır'dan gelecek 259 bin metrik ton yeşil amonyağın Almanya'nın yıllık amonyak üretiminin yüzde 10 fazlasına karşılık geldiği, üretim fiyatının metrik ton başına ise 811 avro olduğu bildirildi.

Sanayide emisyonları düşürmek ve fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığı azaltmak için yeşil hidrojen yakıtının kullanımını genişletmeyi amaçlayan Almanya'nın, üretim için gerekli yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle ihtiyaç duyduğu hidrojenin yaklaşık yüzde 70'ini ithal etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya, Mısır'dan yeşil amonyak satın alacak - Son Dakika

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