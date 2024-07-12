Almanya, Mısır'dan yeşil amonyak satın alacak

Ekonomi

Almanya, yeşil hidrojen yakıtının kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik olarak Mısır'da üretilecek 259 bin metrik ton yeşil amonyak satın alacak.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 2027-2033'te 259 bin metrik ton yeşil amonyak satın almak için açtığı ihaleyi Hollandalı OCI ve Abu Dhabi National Oil Co'nun ortaklığı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Fertiglobe'nin kazandığı belirtildi.

İhalenin, Almanya'nın 2021'de yeşil hidrojenin küresel pazarda yaygınlaşmasını sağlamak ve yatırımları artırmak amacıyla başlattığı H2Global programı kapsamında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Almanya'nın satın aldığı yeşil amonyağın, 273 megavatlık yenilenebilir enerji santralleri inşa edilen Mısır'da üretileceği aktarıldı.

Mısır'dan gelecek 259 bin metrik ton yeşil amonyağın Almanya'nın yıllık amonyak üretiminin yüzde 10 fazlasına karşılık geldiği, üretim fiyatının metrik ton başına ise 811 avro olduğu bildirildi.

Sanayide emisyonları düşürmek ve fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığı azaltmak için yeşil hidrojen yakıtının kullanımını genişletmeyi amaçlayan Almanya'nın, üretim için gerekli yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle ihtiyaç duyduğu hidrojenin yaklaşık yüzde 70'ini ithal etmesi gerekiyor.