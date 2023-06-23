Altın fiyatları yükselişte! Gramı 1.531 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altın fiyatları yükselişte! Gramı 1.531 seviyesinden işlem görüyor

23.06.2023 11:17

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.550 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 4,5 artışla 1.531 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.550 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.550 lira, Cumhuriyet altını da 10.290 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1 düşüşle günü 1.914 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.917 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar Banka'nın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçlendi.

Analistler, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.880 doların destek 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükselişte! Gramı 1.531 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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