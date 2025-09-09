Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Altın Fiyatları Yükselişte
09.09.2025 10:33
Altının gram fiyatı 4,840 lira ile yeni günde yükseliş gösterdi. Ons altın da değer kazandı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 4 bin 840 liradan işlem görüyor. Dün günü yüzde 1,4 primle 4 bin 822 liradan kapatan gram altın, sabah saatlerinde de alış ağırlıklı seyrini sürdürdü.

Çeyrek altın 8 bin 30 liradan, cumhuriyet altını ise 31 bin 980 liradan satılıyor.

ONS ALTIN REKOR SEVİYEDE

Altının ons fiyatı da güne değer kazancıyla başlayarak rekor tazeledi. Dün yüzde 1,4 yükselişle 3 bin 635 dolardan kapanan ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,3 artışla 3 bin 647 dolardan işlem görüyor. Ons altın, gün içinde 3 bin 659,32 dolar ile tarihi zirvesini gördü.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ETKİLİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik güçlü beklentiler, altın fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin kritik önemde olduğunu belirterek, verilerin Fed'in eylül ayında atacağı adımlara yön vereceğini ifade ediyor. Piyasalarda, eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi kesin gözüyle görülürken, 50 baz puanlık indirime gitme ihtimali yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLIYOR

Dolar endeksi dün yüzde 0,4 düşüşle 97,4'ten kapanırken, bugün yüzde 0,1 azalışla 97,3 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, dolar endeksindeki zayıflamanın altının alternatif maliyetini artırarak fiyatları desteklediğini vurguluyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Uzmanlara göre, ons altında 3 bin 700 dolar direnç, 3 bin 600 dolar ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Yurt içi ve yurt dışında bugün önemli bir veri gündeminin bulunmadığı da kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte
