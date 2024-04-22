2024'te Enflasyon Düşüşü İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüş beklentilerine dair Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi değerlendirmelerde bulundu. Çelebi, düşüş beklentilerinin başarılı olması için kalıcı olmaya ve istihdama dikkat çekerken vergi adaleti ve Avrupa Birliği konularının da altını çizdi.
Ekonomi yönetimi hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Amerika'da temaslarda bulunuyor. MB Başkanı, enflasyonun hem aylık hem de yıllık bazda 2024'ün 2. yarısından itibaren düşmesinin beklendiğini belirtti. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi yaptığı değerlendirmede enflasyonla mücadelenin başarılı olmasını temenni ettiğini belirterek, başarı kriterlerini açıkladı. Çelebi'ye göre başarı öncelikle kalıcı olmaktan geçiyor. İkincisi de istihdam oluşturan bir başarı olmalı. FED'in enflasyonla mücadele programında en önemli göstergelerden birinin, istihdam oluşturma olduğuna değinen Işın Çelebi, " Türkiye'de de istihdam oluşturma kriterini enflasyonla mücadele programının yanına koymak gerekiyor. Üretim, istihdam demek zaten. Üretimde, üretkenlik ve verimliliği sağlamak gerekiyor. Bu anlamda cari denge, cari açık vermekten ziyade, bu cari açığı nasıl finanse ettiğiniz ve bu finansmanı nerelerde kullandığımız önemli" açıklamasını yaptı. Büyüme, üretkenlik ve verimliliğin döviz arzıyla ve yabancı sermaye girişiyle takviye edileceğini belirten Çelebi, Türkiye'nin yabancı sermaye girişini hızlandırması gerektiğine dikkat çekerek "Bunun için Türkiye'nin mutlaka hukuk altyapısını, yabancı sermaye ve dünyaya güvence verecek şekilde uluslararası hukuka uygun hale getirmeli. Bunu belirtmek benim vatandaşlık görevim. Bugün bu anayasa değişikliği tartışmaların başladığı bir dönemde bunu söylemeyi bir görev addediyorum" dedi.
"AB üyeliği konusunda ısrarcı olmak gerekiyor"
Işın Çelebi, buna ek olarak Türkiye'nin mutlaka gri listeden çıkması gerektiğine değinerek, Avrupa Birliği tam üyelik yolunda ısrarla ve kararlılıkla yürümenin önemine işaret etti. Çelebi, "Şimdi Avrupa Birliği üst yönetimi, Türkiye'yi sadece iş birliği yapılacak bir ülke konumuna oturtmaya çalışıyor. Bunu aşmak ve tam üyelik yolunda da ısrarcı olmak lazım. 2005 ile 2010 arasında Türkiye'ye yabancı kaynak girişinin en yoğun olduğu dönemde, yıllık 20-25 milyar dolarlık döviz girişi ve yabancı sermayenin girişinin olduğu, direkt yatırımların yapıldığı dönemlerde Türkiye'de enflasyonun yüzde 10'a düşmesini sağladı. Bundan örnek alarak, yabancı sermaye girişini mutlaka sağlamak zorunda. Bu da ancak Uluslararası hukuka uyumlu ve Avrupa Birliği tam üyelik yolunda adımlar atmakla gerçekleşebilir" hatırlatmalarında bulundu.
"Toplam vergi gelirlerinin yüzde 68'i de dolaylı vergilerden"
Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr. Işın Çelebi, Türkiye'deki vergi adaletsizliğine değindiği konuşmasında, Türkiye'nin parasal politikalarını maliye politikalarıyla yani bütçe politikalarıyla desteklenmesini tavsiye ederek "Sadece para politikasıyla faizi, kuru sabitleyerek, ücretleri sabitleyerek enflasyonla mücadele programını tek başına yürütemeyiz. Bunu bütçe politikalarıyla ve maliye politikalarıyla bütünleştirmemiz lazım. Vergi konusu çok önemli. Türkiye gördüğüm kadarıyla gelir üzerinden vergi alan bir ülke. Vergi politikamızı, dolaylı vergilerle uyguluyoruz. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 68'i de dolaylı vergilerden yani akaryakıttan aldığımız vergi, sigaradan aldığımız vergidir. Vergi adaletini bozan ve düşük gelir gruplarının vergi yükü altında ezilmesine yol açan bir sisteme sahibiz. Oysa biz vergiyi hem tabana yaymalıyız hem vergi oranlarını düşürerek geniş kitlelere vergi tabanını yayıp vergi alabilecek hale getirmeliyiz" önerisinde bulundu.
"Finans sektöründeki muafiyetler ve istisnalar azaltılmalı"
Finans sektöründe büyük muafiyetler ve istisnalara dikkat çeken Çelebi, bunların mutlaka azaltılması gerektiğini kaydetti. "Vergi gelirlerini arttırmanın bir diğer yolu da kayıt dışı ekonomiyi, vergi sisteminin içine almak" diyen Çelebi'ye göre, vergi oranlarını düşürerek, vergide devrim yapılmalı. Tüm vergi sistemini ele alarak, biraz hafifletmeli. İşe düşük gelir gruplarına yük olan dolaylı vergileri azaltarak, yüzde 68'den yüzde 50'ye indirmeyi hedef alarak başlanmalı. Bu tür bir vergi reformuna Türkiye'nin acil ihtiyacı olduğunu ileri süren Çelebi, "Harcamalar üzerinden değil, gelir üzerinden vergi alacağımız bir sistem olmalı. Tabanı genişletebilmek ve adaleti sağlayabilmek önemli" diye konuştu.
Işın Çelebi, ilk 3 aylık bütçe açığının 513 milyar liraya ulaşmasını da değerlendirerek, "Bütçe açığının, 2024 yılında 2,2 milyar TL'nin üzerinde olacağı öngörüldü. Şu anda mart sonu itibariyle 513 milyar TL'lik bir açık oluştu. Gördüğüm kadarıyla yılsonu itibariyle 2 milyar TL'lik bütçe açığı programa uygun halde gidiyor. Bu noktada vergi gelirlerini arttırıcı reformlar yapılırsa, bütçe açığının hedeflenen doğrultuda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bunu da önemli buluyorum" diye konuştu.
"Büyümeden vazgeçilebilir ama gelir dağılımı adaletli olmalı"
Cari açığın aylık 3,3, yıllık olarak da 31,8 olduğunu hatırlatan Çelebi, "Bu, geçen yıla göre yıllık bazda bir daralmanın sonucu. Ekonomiyi daraltarak, büyümenin yüzde 3'ün altına düştüğü bir durum gözüküyor. O bakımdan büyümeden vazgeçebiliriz. Ama gelir dağılımının adaletli olması ön planda olmalı. Yani büyümeden vazgeçtik, daraltıyoruz ekonomiyi. Oysa bir ekonomi, cari açık verdiği zaman dışarıdan kaynak temin etmeli. Çünkü ekonomik büyüme, dış kaynakla sağlanır, iç tasarrufla değil. Bu kadar cari açıktan korkmamak lazım. Eğer ihracatın ithalatı karşılama oranını da yüzde 80'lerin üzerine çıkarabilirseniz, bu cari açık problemini karşılayabilirsiniz" önerilerinde bulundu. Çelebi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 Şubat ile 2024 Şubat dönemine dair açıkladığı listeye bakıldığında, ihracatta yaklaşık 400 milyon dolarlık bir artış olduğuna dikkat çekti. Buna karşılık ithalattaki daralmanın da Türkiye'nin büyümesinin durmasından kaynakladığını işaret etti. Bunun bir tercih meselesi olduğunu belirten Çelebi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim kişisel kanaatim, Türkiye yüzde 3'ün altında bir büyüme çizgisine sahip olmamalı. Türkiye'nin döviz arzını arttıracak politikalardan vazgeçmemeli. Şimdi kurun enflasyona etkisinin, yüzde 50 olduğunu söyleyen bir görüş var. Bunun matematiksel modeli yanlış. Buna katılmıyoruz. Bir iktisatçı ve matematikçi mantığıyla söylüyorum. Bunun enflasyona etkisi yüzde 50 değil, yüzde 10-15 gibidir. Kuru serbest piyasalara bırakmak lazım. Bu açıdan Merkez Bankası politikalarını gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim." - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › 2024'te Enflasyon Düşüşü İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Tesla, Çin pazarındaki satışlarını artırmak ve yerel rakipleriyle rekabeti sürdürmek için fiyatlarında önemli ölçüde indirim yaptı. Şirket, Model 3 için fiyatları yaklaşık 2 bin dolar düşürerek, yaklaşık 32 bin 600 dolara çekti. Benzer bir indirim, Model Y için de yapıldı. Bu adım, Tesla'nın Amerika'da da benzer fiyat indirimleri yapmasından hemen sonra geldi. Şirket, Amerika'da Model Y, X ve S modellerinde 2 bin dolarlık bir indirim yaptı ve otonom sürüş teknolojisinin fiyatını 12 bin dolardan 8 bin dolara düşürdü. Ancak şirketin Çin pazarında karşılaştığı zorluklar sadece fiyat indirimleriyle sınırlı değil. Tesla, 3 bin 878 Cybertruck elektrikli pikabı geri çağırmak zorunda kaldı, çünkü gaz pedalı bağlantısı riskli bir şekilde gevşeyebiliyordu. Tesla'nın Çin'deki fiyat indirimleri, şirketin elektrikli araç pazarında karşılaştığı artan rekabetin ve azalan satışların bir işareti. Fiyatları düşürerek rekabet etmeye çalışan Tesla, aynı zamanda güvenlik ve kalite sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyor. Bu gelişmeler, Tesla'nın 2024 yılını zorlu bir şekilde geçirdiğini ve şirketin elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürmesi için önünde bazı önemli engeller olduğunu gösteriyor.
Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı ziyaret ederek, ilçede yapılan tarım ve hayvancılık çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette, tarımsal projeler, kırsal kalkınma yatırımları ve bakanlık destekleri hakkında istişarelerde bulunuldu. İl Müdürü Yoldaş, ziyaret sonunda Kaymakam Sözen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday hasadı başlamadan çiftçilerin beklentilerini karşılayacak şekilde fiyat ve prim desteğinin açıklanmasını istediklerini söyledi. Doğan, buğday üreticilerinin son yıllarda para kazanamadığını belirterek, fiyatın 15 liranın altında olması durumunda çiftçilerin zarar edeceğini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde bulunan iş yerlerinin yarısından çoğunda kadınlar çalışıyor. Paketleme işi yapanların çoğu, şehir dışından Antalya'ya göç etmiş kadınlardan oluşuyor.
Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan Gölyazı, hava sıcaklıklarının artmasıyla sezonu açtı. Tarihin yanı sıra doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistlerin 12 ay boyunca ziyaret ettiği Gölyazı'nın vazgeçilmezi arasında olan tekne turları da start aldı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,70 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış yüzde 67,25 olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektöründe yıllık değişimler ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 67,20, imalatta yüzde 67,25 olarak kaydedildi.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ürün kataloğu, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine katkı sağlıyor. Katalog, tarımsal ürünlerden el işi ürünlere, yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini içeriyor. Antalya, Isparta ve Burdur illerindeki kadın kooperatifleriyle yakın iş birliği içinde hazırlanan katalog, doğal ve el emeği ile üretilmiş yöresel ürünlere erişimi kolaylaştırıyor. BAKA yetkilileri, kadın kooperatiflerinin tanıtımı ve satış imkanlarının artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çarşı merkezinde devam eden iş yerlerinin inşa ve teslim sürecinin hızlanması gerektiğini belirtti. Başkan Sadıkoğlu, iş yerlerinin ne kadar hızlı tamamlanıp teslim edilirse, şehrin o kadar hızlı ayağa kalkacağını söyledi. Malatya'da deprem sonrası kullanılamaz hale gelen 27 bin 500 bağımsız iş yerinin bulunduğunu belirten Sadıkoğlu, inşası devam eden iş yeri sayısının artırılması ve sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Endeks, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 14,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 18,0, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 15,4 artış kaydetti. Aynı ayda ise hizmet üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,0 artış gösterdi. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde artış yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,2 artış sağlanırken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,1 azaldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?