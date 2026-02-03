Altında ibre tersine döndü - Son Dakika
Ekonomi

Altında ibre tersine döndü

Altında ibre tersine döndü
03.02.2026 08:19
Altında ibre tersine döndü
Son günlerde yaşanan sert satışların ardından altın ve gümüşte yükseliş ivmesi yeniden güç kazandı. Güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 856 dolar seviyesini aştı. Gram altın da güne 6 bin 509 liradan başlarken, 6 bin 789 lira ile en yüksek seviyeyi gördü.

Son günlerde yaşanan sert satışların ardından yatırımcıların alım fırsatını değerlendirmesiyle altında yükseliş ivmesi yeniden güç kazandı. Güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 856 dolar seviyesini aştı.

ONS ALTINDA GÜÇLÜ TOPARLANMA

Ons altın güne 4 bin 657 dolardan başladı. Gün içinde 4 bin 644 dolar seviyesini test eden altın, yükselişini hızlandırarak 4 bin 856 dolara kadar çıktı. Ons altın, şu sıralarda 4 bin 815 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Ons altındaki toparlanma gram altına da yansıdı. Gram altın güne 6 bin 509 liradan başlarken, gün içinde 6 bin 490 lira ile en düşük, 6 bin 789 lira ile en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın, şu sıralar 6 bin 727 liradan alıcı buluyor.

3 Şubat Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

  • Gram altın satış fiyatı: 6.727,63 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.048,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.097,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 46.505,09 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL

