Altında yaşanan düşüşün ardından kuyumcuların yüzü gülüyor! En çok işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın talep görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altında yaşanan düşüşün ardından kuyumcuların yüzü gülüyor! En çok işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın talep görüyor

24.09.2022 13:24

Geçtiğimiz hafta altında yaşanan düşüşün ardından piyasanın hareketlenmesi sonucu yatırımcılar kuyumculara akın etti. Yaşanan hareketlilikten memnun olan bir kuyumcu, "Büyük bir talep var. Zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda altın bu düşüşünden sonra bir yükseliş gösterecek" ifadelerini kullanırken yatırım yapmak isteyenler, işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın satın alıyor.

Altın fiyatlarının düşmesi, yatırım yapmak isteyenleri heyecanlandırdı. Kuyumcu esnafı ise gidişatın önümüzdeki haftalarda tersine dönerek yükselişe döneceğinin sinyalini verdi.

İŞÇİLİKSİZ ZİYNET VE GRAM BAZINDA KÜLÇE ALTINA YÖNELDİLER

Aksaray'da da yatırımcılar altın piyasasına yöneldi. Kentte kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar, ileriye dönük yatırımlarında işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın satın almayı tercih etti. Son 3 aylık dönemde döviz bazında yatırım yapan vatandaşlar, kuyumcuların fırsat tavsiyesi ile dövizlerini altın tezgahlarında değerlendirdi.

Altında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar kuyumculara koştu

"HER DÜŞÜŞ ALIM İÇİN FIRSATTIR"

Kuyumcu vitrinlerinde işçiliği olmayan ziynetlere göz gezdiren yatırımcılar, kuyumcuları dikkate alarak uzun vadede yatırımlarını yaptı. Bin liranın altında seyreden gram altın fiyatları yüzleri güldürürken, kuyumcu Mustafa Aslan, "Her düşüş alım için bir fırsattır" diyerek yatırım tavsiyesinde bulundu.

Altında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar kuyumculara koştu

"BU DÜŞÜŞTEN SONRA BİR YÜKSELİŞ GÖSTERECEK"

Kuyumcu Aslan, "Altın geçen haftaya göre biraz geriledi. Büyük bir talep var, özellikle 24 ayar ve ziynet altınlara. Zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda altın bu düşüşten sonra bir yükseliş gösterecek. Her düşüş alım için bir fırsattır. Özellikle bu jeopolitik olayların neticesinde altının önünün açık olduğunu ve yükseleceğini tahmin ediyorum. Tam olarak oran veremeyiz, uzun vadede altının yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yatırımcılara da tavsiyemiz daha çok işçiliği olmayan ziynet ve 24 ayar külçe altın almaları" dedi.

Güncel Altın Fiyatları İçin Tıklayın

Altında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar kuyumculara koştu
Altında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar kuyumculara koştu
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında yaşanan düşüşün ardından kuyumcuların yüzü gülüyor! En çok işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın talep görüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:24 Altında yaşanan düşüşün ardından kuyumcuların yüzü gülüyor! En çok işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın talep görüyor
13:00 Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, "babam evde hareketsiz" yatıyor diyerek ihbarda bulundu
12:57 Tamir ettiği çamaşır makinesinden 1,5 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:40 Bir deri bir kemik kaldı! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali şoka uğrattı
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:56 Gaziantep'de eşini doğrama tahtasıyla öldüren katilden savunma: Telefonla başka birisiyle konuştuğu gördüm, öfkelendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 13:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Altında yaşanan düşüşün ardından kuyumcuların yüzü gülüyor! En çok işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın talep görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement