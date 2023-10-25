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Altının gram fiyatı 1.783 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 1.783 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 25.10.2023 10:11

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.783 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, cumhuriyet altını 11.980 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.781 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 1.783 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, cumhuriyet altını 11.980 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1.972 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ORTA DOĞU'DAN GELECEK HABER AKIŞINDA

Analistler, Orta Doğu'daki haber akışı ile tahvil piyasalarındaki hareketlerin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, şimdilik çatışmaların daha geniş alanlara yayılma ihtimalinin güç kaybetmesinin başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.783 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.783 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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