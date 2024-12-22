Altunkaya Şirketler Grubu, İhracatın Yıldızları Ödül Töreni\'nde Ödül Aldı

Ekonomi

Altunkaya Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş. ile Altunkaya İnşaat Nakliye ve Gıda A.Ş adlı firmaları Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ödüllendirildi.

Yatırımları, istihdamı, üretim ve ihracatıyla Türkiye'nin gıda sektöründeki global markaları arasında yerini alan Altunkaya Şirketler Grubu 2023 yılında gerçekleştirdiği ihracatlarından dolayı ödüllendirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Başkanı Mehmet Akıncı ile çok sayıda STK başkanıyla sanayici ve ihracatçı katıldı. İhracatın Yıldızları ödül töreninde, 2023 yılında en fazla ihracat yapan GAİB üyesi 100 firmaya ödül verildi.

Altunkaya'nın ödülleri Bakan Bolat tarafından verildi

Düzenlenen törende Altunkaya Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.'ni ödülünü İrfan Altunkaya, Altunkaya İnşaat Nakliye ve Gıda A.Ş'nin ödülünü Altunkaya Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar Altunkaya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan aldılar.

Tören sonrası bir değerlendirme yapan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bünyelerinde faaliyet gösteren firmalarının ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğini, 2025 yılının daha verimli geçeceğine inandıklarını dile getirerek ödül töreninde emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP