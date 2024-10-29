Amazon Türkiye'den Cumhuriyet Bayramı'na Özel Film Gösterimi - Son Dakika
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Ekonomi

Amazon Türkiye'den Cumhuriyet Bayramı'na Özel Film Gösterimi

Amazon Türkiye, Hatay'da 'ATATÜRK 1881-1919' filminin özel gösterimini gerçekleştirdi.

29.10.2024 11:46
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Amazon Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Hatay'da bulunan Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nde "ATATÜRK 1881-1919" filminin ilk bölümünün özel gösterimini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye'nin geçen yıl Serinyol El Ele Dayanışma Derneği (SEDYAD) yerleşkesinde, Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliğiyle hayata geçirdiği Gülümseten Hayaller Topluluk Evi, bu özel gösterimle bir kez daha topluma katkıda bulundu.

Prime Video'da 9 Eylül'de gösterime giren "ATATÜRK 1881-1919" filminin birinci bölümü, 1881-1915 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk ve gençlik dönemini ele alıyor.

Filmde, Atatürk'ün bir lider ve kahraman olma süreci anlatılıyor. Bugünden itibaren Prime Video'da izlenebilecek olan ikinci bölüm ise Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesindeki liderlik rolünü ve dönemin isimsiz kahramanlarıyla birlikte verdiği mücadeleleri işliyor.

İkinci film, Gelibolu, Doğu Cephesi ve Suriye Cephesi'ndeki savaşlarını kapsayarak Atatürk'ün Osmanlı'nın kaderini değiştiren kahramanlıklarını ekranlara taşıyor.

Üç yıllık yoğun bir çalışma sonucu çekilen ve altı bölümlük dizi olarak tasarlanan "ATATÜRK 1881-1919", Cumhuriyet'in 100. yılına özel iki bölümlük film olarak sinemalarda izleyiciye sunuldu. Dizinin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nden itibaren Prime Video'da yayınlanacak altı bölümlük versiyonu, izleyicilere Atatürk'ün hayatını kapsamlı bir şekilde sunmayı hedefliyor.

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli, Zübeyde HanımSongül Öden, Enver Paşa'yı Sarp Akkaya ve Madam Corinne karakterini Esra Bilgiç canlandırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amazon Türkiye'den Cumhuriyet Bayramı'na Özel Film Gösterimi - Son Dakika

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