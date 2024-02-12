ANFAŞ Food Product Fuarı Yüksek Katılımla Gerçekleşti

Ekonomi

Bu yıl, 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAŞ Food Product) yüksek bir katılım ile gerçekleşti.

Türkiye ve dünyadan 300'ü aşkın firmanın bir araya geldiği ANFAŞ Food Product ev dışı tüketim grubunun en keyifli buluşma noktası oldu.

Fuarcılık sektörünü Antalya'dan dünya pazarı ile buluşturan Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ), Anadolu Aşçılar Federasyonu (ANFED) Tamer Özkan, Türkiye Gastronomi Platformu Yöneticileri Özlem Mekik, Akif Budak, partnerliğinde 30'uncu defa kapılarını açtı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuara gösterilen yoğun ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu yıl açılışımızda bir müjdeyi de kamuoyu ile paylaştık. Dünyanın en büyük fuar şirketlerinden Köln Messe Anuga ile 2025 yılı itibarı ile bir yola giriyoruz. Almanya ve Türkiye pazarını dünya ile buluşturacağız" dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerde binlerce insanımızı kaybettiğimize de vurgu yapan Ali Bıdı, "Binlerce insanımız da yaralanırken, ülkemiz tarifi imkansız acılar yaşadı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı bir kez daha sağ olsun. Fuarın ilk günü tüm katılımcı ve ziyaretçilere siyah kurdele vererek deprem acısını yüreğimizde hissettik" diye konuştu.

"Şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkısı büyük"

Fuara gezen ziyaretçiler ile katılımcıları, gıda ve içecek sektöründe bir amacın etrafında buluşturduklarını da dikkat çeken ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, "Fuarımız, sektör profesyonellerini bir araya getirirken, tüm paydaşlarımıza yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlama fırsatı da sunuyoruz. Katılımcı firmalarımıza yeni ihracat kapılarını açıyoruz. Fuarlar ihracatın görünmeyen kapısıdır. Şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkısı çok büyük. Tüm dünyayı buraya davet ettik, bu fuarlar bizim değil Antalya'nın. Antalya'yı tüm dünyaya tanıtıp alıcıyla satıcıyı bir araya getirdik" dedi.

Fuar bünyesinde, Türkiye Gastronomi Platformu desteği ile düzenlenen workshoplarda Türkiye'nin önemli şefleri; Özlem Mekik, Hazer Amani, Doğa Çitçi, Eyüp Kemal Sevinç, Rafet İnce, Murat Aslan, Yıldız Öz Samaha, Soner Kesgin, Selim Yeşilpınar, Bedrettin Aydoğdu, İzzettin Oral, Erkan Yeşil, Hamza Alkan yer alarak, Türk mutfağının lezzetli menülerinin tariflerini katılımcılar ile paylaştı.

'Akdeniz Bölgesi Tedarik Yönetimi', 'Küresel Dünyada Atıksız Mutfak Yönetimi', 'Geleneksel Markaların Başarı Hikayeleri', 'Gastronomide Yeni Akım İşletmecilik Anlayışı', 'Türk Markalarının Ulusal Pazardaki Konumlanma Serüvenleri', 'Küresel Düşün Yerel Hareket Et', 'Altın Portakal Belgeseli', 'TV Dünyası ve Gastronomi İlişkisi', 'Gastronomi Turizmine Değer Veren Medya Mensupları', 'Turizm Sektöründe Sağlıklı Yeme- İçme Standartları', 'Türk Turizminde Gastronominin Yeri', 'Unesco'ya Giren Şehirlerin Başarılı Şefleri', 'KKTC Mutfağı ve Türk Mutfağı Arasındaki İlişki', 'Anadolu'da Gastronomi ve Aşçılık Eğitimi' başlıklı oturumlarda 100'e yakın sektör profesyoneli bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuldu. Fuar katılımcılarının büyük ilgi gösterdiği, "Turizm Sektöründe Yeme İçme" başlıklı panelde konuşma yapan Prof. Dr. Ünsal Aydın, sağlıklı olmanın ön şartının sağlıklı beslenmek olduğunu dile getirerek, gıda sektörü profesyonellerinin daha sağlıklı ürünleri insanlarla buluşturmak için çabalamaları gerektiğini söyledi.Aydın, "30'uncu yılını kutlayan ANFAŞ Fuarı'nda teknolojinin beslenme ile ne kadar yakından çalıştığını ve ne kadar ilerlediğini, dünyanın her yerinden katılan kıdemli şeflerin birbirine destek verdiği ve kaynaştığı, deneyimlerini ve dostluklarını paylaştıkları, rekabetten çok ANFAŞ'ı büyütmek için çalıştıklarını görmek çok güzel, burada olmak mutluluk verici" dedi.

Fuarda, Türkiye'nin dünyaya açılmış başarılı Gastronomi markalarının yöneticileri bu başarılarının sırrını paylaşırken, ülkemizin önemli şefleri, sektörün dünyadaki konumunu değerlendirerek daha başarılı ve güçlü olmak için neler yapılması gerektiğini tartıştı. Farklı üniversitelerden fuara katılan öğrenciler, etkinlikler boyunca sektörü çok daha yakından tanırken, ünlü şefler ile bir araya gelerek alana dair birçok bilgiler edindi.

Sadece gıda sektörünün değil, kültür ve sanat dünyasından da isimlerinin yer aldığı fuarda, moderatörlüğünü sunucu Merve Akıncı'nın yürüttüğü "Altın Portal" panelinde, gazeteci, yazar Nebil Özgentürk konuşmacı olarak yer aldı. Türk sinemasının önemli isimlerinden Coşkun Göğen ve Ümit Okur'un da katıldığı, "TV Dünyası & Gastronomi İlişkisi" konulu panel, izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. - ANTALYA