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Angola, OPEC Üyeliğinden Ayrılma Kararı Aldı - Son Dakika
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Angola, OPEC Üyeliğinden Ayrılma Kararı Aldı

Angola'nın petrol üretim kotası konusunda OPEC ile anlaşmazlığa düşmesi sonucu üyeliğinden ayrılma kararı alması, OPEC'in piyasalardaki yaptırım gücünün azalacağı endişelerine neden oluyor. Angola Petrol ve Doğal Gaz Bakanı, üyeliğin çıkarlarına hizmet etmediğini belirterek üretimini azaltmak zorunda kalacaklarını ve bu durumun ihracat kontratlarına uymadığını ifade etti. Bu gelişmeyle birlikte OPEC+ grubunun dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve piyasa payının eskisinden daha düşük olduğu belirtiliyor.

Angola, OPEC Üyeliğinden Ayrılma Kararı Aldı
22.12.2023 - 11:05,
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Afrika ülkelerinden Angola'nın, petrol üretim kotası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğinden ayrılma kararı almasının ardından, grubun piyasalardaki yaptırım gücünün azalacağı endişeleri ağırlık kazanıyor.

Angola Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, dün yaptığı açıklamada, petrol üretim kotası konusunda ülkesinin OPEC ile anlaşmazlığa düştüğünü belirtti.

OPEC üyeliğinin artık Afrika ülkesinin çıkarlarına hizmet etmediğini vurgulayan Azevedo, üyeliğin devam etmesi durumunda, ülkesinin üretimini azaltması gerekeceğini, bu durumun ise ihracat kontratlarına uymadığını kaydetti.

OPEC+ grubu, 30 Kasım'da yaptığı bakanlar kurulu toplantısında, haziran ayında alınan karar doğrultusunda bazı üye ülkelerin üretim kotalarını güncellendiğini duyurmuştu. Toplantı, üye ülkelerin söz konusu kotalara itiraz etmesi sonucu doğan anlaşmazlıklar nedeniyle 4 gün ertelenmişti.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, Angola, Kongo ve Nijerya'nın gelecek yılki üretim seviyesinin yeniden değerlendirildiği ifade edilmişti. Buna göre, Nijerya, Angola ve Kongo'nun üretim kotaları, sırasıyla günlük 1,5 milyon varil, 1,1 milyon varil ve 277 bin varil olarak belirlenmişti.

Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan Angola'nın üretimi, OPEC'in son yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, kasımda günlük 37 bin varil azalarak 1,3 milyon varil seviyesine geriledi.

OPEC'e 2007'de üye olan Angola, grup içinde bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

"BAE'nin de gruba veda edeceğine neredeyse eminim"

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Fereydoun Barkeshli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Angola'nın gruba katıldığı günden beri üretim kotası sınırlamalarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını belirtti.

Ülkenin petrol piyasasına geç katıldığını ancak üretimde tepe noktayı çoktan geçtiğini kaydeden Barkeshli, Angola'nın günlük 1 milyon varilin üzerinde petrol üretimi yapacak kapasitede olduğunu söyledi.

Barkeshli, daha önce Ekvador ve Katar'ın da OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldığına işaret ederek, "Benim endişem, grubun uluslararası petrol piyasasını artık yönlendirilemeyecek olması. Piyasa kendi başının çaresine bakıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yakında gruba veda edecek ülkelerden olacağına neredeyse eminim." dedi.

OPEC+ grubunun dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Barkeshli, "Belki de OPEC'in sonunun geldiği söylentileri doğrudur. 1970'li, 1980'li ve 2000'li yıllarda arzın yüzde 65'i OPEC'in elindeyken piyasa grubun kontrolündeydi. Şimdi ise Rusya'nın başı çektiği ittifakla yani OPEC+ olarak bile, grubun piyasa payı eskisinden daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Barkeshli, Rusya'nın da gelecekte piyasaya bakış açısının değişeceği uyarısında bulunarak, "Rusya şu anda savaşta ve Suudi Arabistan'ı dinliyor. Tekrar kendi ayakları üzerinde durduğunda bu durum değişecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Angola, OPEC Üyeliğinden Ayrılma Kararı Aldı - Son Dakika


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