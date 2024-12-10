Ankara'da 179 Bin Aileye Doğal Gaz Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da 179 Bin Aileye Doğal Gaz Desteği

Ankara\'da 179 Bin Aileye Doğal Gaz Desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 yıldır sürdürülen doğal gaz desteği kapsamında bu ay 179 bin 70 aileye toplam 107 milyon 442 bin TL destek sağlandığını duyurdu. Hane başına 600 TL verilen destek ile sosyal yardım alan ailelerin kış ayları daha sıcak geçecek.

10.12.2024 16:52  Güncelleme: 16:58
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık. 179 bin 70 aileye bu ay 107 milyon 442 bin TL destek sağlandı. Hane başına 600 TL destek verildi" dedi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ABB'nin doğal gaz desteği ile sosyal yardım alan ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye devam ettiği bildirildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ankara'da hiçbir aile üşümeyecek" diyerek başlattığı doğal gaz desteğinin dördüncü yılında da sosyal yardım alan ailelerin kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmesi sağlanıyor.

10'uncu ödemesi gerçekleştirilen doğal gaz desteği kapsamında toplamda 179 bin 70 ailenin Başkent Kart'ına hane başına 600 TL yatırıldı. Böylece bu ay 107 milyon 442 bin TL destek sağlandı.

ABB, 4 yıldır devam eden destek kapsamında toplamda 828 milyon 3 bin TL doğal gaz yardımında bulundu.

"Ankara'da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız"

Destek ödemesini sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'da hiçbir çocuk üşümeyecek. Türkiye'de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık. 179 bin 70 aileye bu ay 107 milyon 442 bin TL destek sağlandı. Hane başına 600 TL destek verildi. Toplam destek miktarımız 828 milyon 3 bin TL'ye ulaştı. Biz, halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara'da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız. Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Ekonomi, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da 179 Bin Aileye Doğal Gaz Desteği - Son Dakika

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