Ankara\'da Kooperatifler Buluştu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen '2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı' kapsamında yerel kooperatifler Ankara'da buluştu.

Yerel kooperatifler, BM tarafından ilan edilen '2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı' kapsamında Ankara'da bulunan 5M Migros mağazasında bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel kooperatiflerin stant açarak ürünlerini sergilediği etkinlikte, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü temsilcileri stantları ziyaret etti.

"Haşhaşı üretici kadınlardan alıyoruz"

Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Şerifoğlu, Migros'a haşhaş ezmesi ve haşhaş tohumu verdiklerini kaydederek, "Kooperatifimizin atölyesi Isparta Çiçekpınar'da. Haşhaşı üretici kadınlardan alıyoruz. Orada ezme ve tohum olarak paketliyoruz. Geçen sene KOSGEB'den destek almıştık. Biraz da şanslıyız. Migros'ta haşhaş olmadığı için ilk haşhaş ürününü biz verdik" diye konuştu.

"Biz kendi haşhaşımızı henüz ekmiyoruz ama onu da yapacağız"

BM tarafından haşhaşın sadece Hindistan ve Türkiye'yi geleneksel ürünler olarak seçildiğini belirten Şerifoğlu, "Biz kendi haşhaşımızı henüz ekmiyoruz ama onu da yapacağız. Çiçekpınar'daki kadınlardan haşhaş tohumunu alıyoruz. Kendi atölyemizde ezme, tohum ve haşhaş yağı şeklinde paketliyoruz. Tüketiciye bu şekilde sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BM her yıl bazı etkinlikler yapmasına rağmen ilk defa bir yılı kooperatif yılı ilan etti"

Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Kaan Ünver ise 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesinin güzel bir fırsat olduğuna değinerek, "BM her yıl bazı etkinlikler yapmasına rağmen ilk defa bir yılı kooperatif yılı ilan etti. Bizim de Migros olarak satışlarımızın yüzde 78'i tarıma dayalı ve sürdürülebilir olmasının çok büyük bir önemi var. Bu nedenle biz hem yerelleşmek hem tasarruflu kalkınmaya destek hem de üretici kooperatiflerine destek vermek için çok fazla projeye imza atıyoruz. Bu yıl da bu vesileyle beraber çalıştığımız 11 kadın kooperatifini davet ettik. Kendi ürünlerini burada ikram ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

"37 mağazamızda öncelikli olarak kadınlara eğitim verdiğimiz yerler var"

Kadın kooperatiflerinden alınan ürünlerin sadece Migros'ta değil yurt dışına kadar satılmasına imkan sağlandığını belirten Ünver, "Aslında kadınlarla başlıyor bu iş. 37 mağazamızda öncelikli olarak kadınlara eğitim verdiğimiz yerler var. Bir ev hanımı veya çalışan bir kadın Migros'ta eğitim alabiliyor. Sertifikalı ve diplomalı kurslar veriyoruz. Aynı zamanda kooperatifçilik öğretiyoruz. Kooperatifçiliğe ilgisi varsa kooperatiflerle bağlantısını kuruyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA